隱形冠軍／康博醫創星籍女CEO攬才...多國聯軍

初聽到康博醫創公司董事長暨執行長吳夢楚的談話，並不覺得她的口音與其他台灣人有何異樣，在公司簡介上又可見到她是新加坡籍，不過，她又沒有新加坡華人經常流露的潮州口音。

最後謎底揭曉，吳夢楚是道地的中國人，畢業於上海復旦大學，後來到美國麻州大學攻讀生物醫學博士學位，最後輾轉到來台灣，選擇台灣為創業的基礎。

吳夢楚說，在美國就學時結識來自台灣的先生，她先生同樣擁有生化背景，兩人在美國完成學業後，夫妻倆先到到新加坡的生技公司工作。直到有一年，前工研院院長李鍾熙創辦體學生技，特別從新加坡挖角吳夢楚來台工作。她說「正好我先生也想回台灣了」，於是吳夢楚又跟著先生一起在台灣定居。

在體學生技工作一段時間之後，吳夢楚回想，李鍾熙創辦的體學生技目標是要打造第三代基因定序儀，這是基因檢測最高端的發展項目，需要較長的時間來墊基技術。她個人則對下游的檢測應用產品有更濃厚的興趣，後來在基因檢測服務商康健基因公司的邀請下，吳夢楚轉換跑道加入康健基因公司團隊，後來在康健基因及另一家公司普瑞博生技大力支持下，決定共同創辦康博醫創公司。

談起國籍的歸屬感，吳夢楚坦承，她現在兩岸都沒有護照，只擁有新加坡護照，但這並不影響目前的事業發展。她說，康博醫創公司從創立開始就自我定位為國際公司，不僅市場要打國際盃，事業分布也要國際化，連人才聘用也要不拘泥任何國籍。

吳夢楚說，公司目前共有16位成員，其中含六位外國籍成員與十位本國籍成員，除了自己是新加坡籍外，另外兩位研發部與三位事業發展部的外國籍成員分別為新加坡、美國、烏克蘭與希臘。這些成員除了居住在台灣之外，其餘成員各自在歐、美及東南亞工作。

儘管如此，吳夢楚仍然很看好台灣的工作環境，台灣擁有全世界傲人的製程開發水準，員工素質在亞洲也是一流，康博醫創心懷全球市場，台灣則是吳夢楚認定最佳的起始根據地。

商品推薦