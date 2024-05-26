隱形冠軍／康博醫創闢藍海打世界盃 微生物醫檢快狠準

2024年5月1日，衛福部正式核准次世代基因定序（NGS）檢測納入健保，一時之間，台灣的精準檢測醫療成為當紅炸子雞。有別於多數檢測單位鎖定的癌症基因檢測，康博醫創發展的微生物精準檢測技術，目前正在全世界開拓新藍海市場。

成立於2020年的康博醫創公司，是由康健基因、及普瑞博生技共同催生成立新創公司，共同創辦人是擁有新加坡國籍的吳夢楚。2022年9月，康博醫創完成A輪1.43億元的募資，完成募資之後，這家僅成立兩年的新創公司，成功吸引大型創投中華開發資本的注資。

此外，康博醫創的顧問群還包括香港中文大學（深圳）生命與健康科學學院校長講座教授黃憲達，以及普瑞博創辦人、中原大學化工系特聘教授兼薄膜技術研發中心主任張雍。

鎖定傳染病 敗血症、腦膜炎等都適用

吳夢楚表示，創立康博醫創公司之前，她曾是康健基因公司技術長，在更早任職於體學生技時，曾有機會聽到中原大學教授張雍演講，了解張雍教授的薄膜技術，對於微生物檢測應該會有不錯的應用，後來加入康健基因，進一步與普瑞博生技合作，最後經過策略考量，決定由康健基因、及普瑞博生技共同支持，成立這家以開發微生物檢測試劑、耗材，軟體為核心業務的公司。

康博醫創股份有限公司董事長兼執行長吳夢楚（左二），財務長蘇文暉（右二）。記者黃義書／攝影

吳夢楚說，微生物精準檢測，是相對於癌症基因檢測的另一項重要檢測領域，每年人類因為傳染病造成的死亡人數不亞於癌症，根據世界衛生組織（WHO）2023年統計，包括敗血症、肺炎、愛滋病、腦膜炎／腦炎、瘧疾、結核病以及其他新興病原體所造成的死亡人數超過1,820萬人，比癌症每年死亡人數約1,000萬人更多。

但是即便傳染病造成的死亡人數非常多，多年來，許多醫檢單位對如何提升微生物檢測的技術一直沒能找出好辦法。依照現有的方法，20-60%的情況下仍無法確定病原體，檢測時間也常常超過七天。

康博醫創就是在這個前提下，為改善微生物檢測領域未被滿足的需求而成立。康博醫創目前已開發的產品，包括與普瑞博生技合作的Devin微生物富集膜、自主研發的PaRTI-Seq病原體即時定序檢測技術、包括了NGS文庫製備試劑盒與大數據分析軟體PaRTI-Cular。

技術大升級 一天驗出病灶及早治療

吳夢楚表示，Devin微生物富集膜的作用，是為了提供醫療檢測單位需求，讓實驗室直接將體液樣本過濾處理後，進行即時基因定序檢測病原菌，達到24小時內分析病原菌的目標，並將檢測陽性率提升至80%至90%，省去耗費人力、物力和時間成本。

吳夢楚說，隨著定序技術的進步，臨床微生物診斷從傳統的微生物培養法、轉化為核酸序列分析已愈來愈普及，檢驗報告時間（TAT）也能漸漸的由二至三天縮短到24小時內。但是對於檢測團隊來說，在定序之前的體液樣本前處理過程中，人類DNA的干擾仍是一個非令人困擾的難題。康博醫創Devin微生物富集膜，就是為了解決這個難題。

康博醫創產品。記者黃義書／攝影

康博醫創目前的團隊成員僅有16位，除了生產與研發基地位在台灣之外，在美國、歐洲及新加坡都有成員負責國際合作及市場推廣，公司不排除在明年在美國成立子公司，成立另一組團隊。

康博醫創雖然創立至今僅有四年多，目前已與不少國家醫院與生技公司合作，台灣的合作對象有有中國醫藥大學附設醫院及台北榮民總醫院；海外的合作單位，包括美國聖地牙哥加利福尼亞大學（UCSD）、以色列Shamir Medical Center；合作的生技公司有美國Microbiologics, Inc.、PathAI/Poplar Health.等。

吳夢楚說，全世界已確定完成簽約的代理商有九家，目前正在洽談的有十家，分別在美國、荷蘭、義大利、匈牙利、澳洲、香港以及埃及等國。

她指出，隨著癌症NGS檢測納入健保，國內對符合檢測標準的LDTS實驗室需求量大增，但國內醫療界對LDTS檢測的重心多半在服務端，康博醫創努力的目標 ，是協助實驗室客戶發展符合高水準的LDTS檢測服務。

成立時間：2020年2月 實收資本額：2.5億元 競爭優勢：全世界唯一利用薄膜技術發展微生物檢測技術的公司

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