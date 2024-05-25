歐都納「玩登小百岳」頒獎 完登人數再創紀錄

由戶外用品品牌歐都納主辦的「第13屆歐都納玩登小百岳」，25日在豐原公老坪流星花園樂活園區舉行頒獎典禮，董事長程鯤表示，本屆完登50岳的勇士總計達到492人，完登100岳的勇士則有335人，相較去年成長率高達152%。

歐都納一向致力於推廣戶外活動，其長年對戶外的熱情堅持，更體現在所有舉辦的戶外活動中。而針對教育部體育署精選的台灣小百岳，歐都納自2011年創辦「歐都納玩登小百岳」活動，推出「歐都納玩登小百岳護照」以及多重完登獎勵，鼓舞民眾挑戰自我、走出戶外、擁抱山林，成為「完攀小百岳勇士」。

程鯤表示，台灣小百岳因海拔不高、離市區不遠且標示清楚，不論性別、年齡皆可以友善攀登。為向完登勇士們攀登小百岳的勇氣與毅力致上最高敬意，公司每年都會舉辦歐都納玩登小百岳頒獎典禮，並邀請完登勇士們到場一同慶賀。

本屆玩登2次100座小百岳共3人，其中一位總共完登5次100座小百岳，13年來完登累積高度等同登頂聖母峰1萬1,612座、堪比登上台北101共20萬2,248次，也等同環繞地球近2.56圈。

程鯤表示：「非常開心看到玩登小百岳活動一年比一年還熱鬧，更開心的是台灣有越來越多人邁向戶外山林、一起享受大自然的美好。」

歐都納第13屆玩登小百岳頒獎典禮，有近300位勇士齊聚一堂，透過表演進行小百岳的有趣互動，現場氣氛歡樂熱鬧，也勾起山友們攀登時的故事與回憶。

今年勇士中年紀最小的僅有4歲，最年長的已達72歲，相差一甲子的年紀，完登小百岳的跨世代魅力不分年齡層。

參與頒獎典禮的完登勇士中，超過80%表示未來將繼續登山，並參加歐都納玩登小百岳的活動。

有山友表示，很開心歐都納舉辦玩登小百岳的活動，讓自己有動力跟目標，雖然每次登山都充滿未知數，但事前都會跟家人朋友做好行前規劃，一起互相幫助完成登山，就覺得自己都有所成長突破，比昨天的自己更好。

更有山友分享，自己一開始是被老公騙去爬山、或是陪著爸爸媽媽一起去爬，結果一爬成主顧，徹底熱愛登山的戶外活動。

程鯤致詞時表達對所有參與者的敬佩，並分享紅本護照於2024年度開啟，目前已超過2萬次認證，非常感謝大家的支持跟參與。

程鯤說，歐都納玩登小百岳的頒獎典禮，不僅是對完登勇士的肯定和鼓勵，也希望透過活動的推廣和宣傳，鼓勵更多人加入完登小百岳的行列，並期待明年能有更多愛好自然和戶外運動的人參與其中，一同探索大自然的美麗，和挑戰自我的極限。

歐都納不僅鼓勵眾人走入戶外，在永續及成就環境的道路上，更是不斷創新，除了每年舉辦的無痕山林健行活動，推動友善環境的登山觀念，同時也從企業永續上進行提升。

2023年，歐都納正式啟動「歐都納衣起淨零」計畫，推出「『零拋棄』MIT戶外紡織品循環圈」，使用單一材質生產製作服飾，真正做到讓衣物無須分檢再次重生。程鯤希望邀請更多人體驗戶外的美好，成為大自然的守護者，共同為地球的美好未來盡一份心力。 歐都納董事長程鯤與完登小百岳最年輕的小勇士合影。歐都納提供 家族組：最多人數完登。歐都納提供

商品推薦