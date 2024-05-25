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前衛纖維藝術家劉棟《透視無限》展 磐鈺接待會館登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
《透視無限》纖維藝術創作個展，今(25)日起至7月28日在磐鈺接待會館展出。記者宋健生/攝影
《透視無限》纖維藝術創作個展，今(25)日起至7月28日在磐鈺接待會館展出。記者宋健生/攝影

磐鈺生活美學文化藝術基金會於2024年5月迎來第二檔藝術展覽，邀請享譽歐美的前衛纖維藝術家劉棟，舉辦《透視無限》纖維藝術創作個展，25日起至7月28日在磐鈺接待會館展出。

劉棟將布料比作油彩，持續自我突破，以獨創精湛的拼布藝術技法，表現如同繪畫三維透視的手法，開創當代藝術的無限可能，受到全球矚目。

磐鈺接待會館也收藏劉棟藝術家《湖濱漫漫》的作品，畫面靈動立體、如油畫般色彩層疊、景深的細膩，在遠近之間的觀賞角度，感受的視覺上震撼且驚艷的效果。

劉棟1947年生於台灣屏東，早年在巴西接受藝術教育，創作深受到美國攝影寫實藝術家查克·克洛斯Chuck Close的啟發，從馬賽克拼貼的創作手法，到2012年發展出「自由拼貼」的創作系列。

劉棟融合水墨的渲染之美，及纖維藝術的細緻柔韌，隨著豐富的色彩帶起情感的傳遞。多次在世界各地展覽，包括2022年的英國倫敦時尚和紡織博物館。

《透視無限》纖維藝術創作個展共展出17件拼布創作，其中一件向大師致敬系列馬賽克拼貼作品，近看是256格拼布組成的「百衲被」，瞇眼遠看竟是「蒙娜麗莎的微笑」，令人驚艷。劉棟說，看到顏色是因為光線，瞇著眼或關燈遮掉光線，看到灰階，就可分辨出輪廓。

《透視無限》25日開幕現場，民眾皆能索取一張題目卡，透過擷取畫面中其中一塊花布，觀察找到對應的作品，彷彿體驗創作時劉棟選用花布的過程，必須在茫茫的「布海」中，找尋到最適合的布料。

磐鈺建設協理周照乾表示，一件約一平方米面積的作品，至少用上4,000片以上的布料才能完成，因此看似一幅簡單的人像，卻需要花上數個月的創作時間。

展區由外向內的觀看順序，彷彿看見每一個時期劉棟的創作轉變，除了涵蓋抽象與印象的手法，也能看見劉棟轉向自身探索，為實踐理念而創作。

周照乾說，在台灣鮮少有男性願意嘗試以織品做為創作的主要媒材，劉棟則是完全相反。隨機裁剪布料的方式，並重新組構成新的圖像，可見劉棟在美感經驗與創作技巧達到一定的熟稔度。

《透視無限》逐漸褪去縝密計算的框架，從容自在創作的境界。邀請民眾來場視覺饗宴，一同進入纖維藝術創作世界，展期為即日起至7月28日，詳請線上報名預約看展。

磐鈺生活美學文化藝術基金會邀請前衛纖維藝術家劉棟(右)舉辦《透視無限》個展。記者宋健生/攝影
磐鈺生活美學文化藝術基金會邀請前衛纖維藝術家劉棟(右)舉辦《透視無限》個展。記者宋健生/攝影
前衛纖維藝術家劉棟以自由拼貼，開創當代藝術的無限可能。記者宋健生/攝影
前衛纖維藝術家劉棟以自由拼貼，開創當代藝術的無限可能。記者宋健生/攝影

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