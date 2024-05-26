產業追蹤／三階段四步驟 助產業轉型

全球淨零永續不僅是一個趨勢，更是無法迴避且須積極回應的挑戰，從全球共識、社會倡議、貿易規範到永續揭露，已是世界趨勢與遊戲規則，甚至是企業發展不可或缺的一環。

工研院配合政府政策、長期推動淨零轉型致力達成目標，除在不同面向協助產業，更推出淨零轉型策略顧問服務，著眼於「驅動創新投資」、「加速轉型」、「帶動需求創造商機」三個階段。台灣半導體業在全球具高度競爭力，若能透過半導體產業的技術優勢，推動淨零排放轉型與市場，進而帶動半導體市場數倍商機，定能助攻產業再創營運高峰。

在淨零轉型趨勢下，從再生能源、電動車到建築業等產業，我們看到了跨領域轉型的迫切性，很多企業開始思考如何實現淨零排放目標，這不僅是為節約成本，更是為爭取未來營運成長的機會；工研院協助產業建立綠色金融機制，實現公正轉型，致力為企業提供系統性的解決方案，透過策略先行、科技整合、會集體系、創造效益等策略，引領企業系統性找到解方。其中，工研院成立策略顧問及淨零服務團隊，整合科技、系統方法和策略，透過技術、人才服務、課程開設等，引領企業創造新價值與營運高峰，希望與產業共同落實淨零目標，創造更強大的國際競爭力與永續價值，共同見證台灣的淨零轉型。

工研院淨零轉型策略顧問服務，透過「策略先行」、「科技整合」、「匯集體系」、「創造效益」四大步驟，整合工研院跨領域科技，透過系統性的方法與策略，引領企業提出多元應用創新解決方案，匯集企業永續成長新動能。一、在「策略先行」部分，引導企業以「見樹又見林」的全方位，協助產業排定淨零優先順序與方向，訂定出合理的短中長期目標。二、在「科技整合」部分，由於技術研發非常重要，也要協助企業建立競爭壁壘與相對優勢。三、「匯集體系」方面，透過產官學研金通力合作，以打群架的方式提升企業營收。四、「創造效益」部分，工研院透過整合創新科技與數據系統的方法，提供企業進行盤點與全面性策略參考解方。

舉例來說，工研院攜手台積電進行精確客觀的量化分析，協助確認綠色產業的供應與貢獻度，進而訂定合理的目標。例如台積電（2330）原設定2050年要達到百分之再生能源的目標，在盤點後發現可往前在2040年就提早達標。不僅如此，台積電也成立永續委員會執行各式專案，舉辦節能減碳創意思維發想，光2022年公司就有785個ESG提案，2023年成長到3,166個。目前使用1度電即可年省4度電，連耗電最多的HPC技術都可提高6.8倍的減碳效益。

工研院也攜手電信業龍頭中華電信，錨定未來淨零永續可能的選項與思考方向、創造更有利的發展佈局，包括生物多樣性、供應鏈減碳管理與實作，展現推動永續淨零的企圖心與決心。中華電信去年除開設346個培育班、協助4萬人次員工取得ISO探盤查認證，也以「盤」、「減」、「轉」、「抵」四字訣，將科技導入減碳、汰換高耗能設備。

在鼓勵員工突破創新上，2023年就有100個提案，而2021年中華電信幫台北市節省12.6百萬噸的碳排，具體落實「多用網路、少用馬路」的目標。面對未來AI趨勢，中華電信也與工研院的技術強項，為產業帶來新潛在商機與成長動能。不只國內產業，為讓台商在全球布局上有較完整的淨零園區，工研院也積極協助海外科學園區規劃藍圖，如協助台積電結合產業趨勢分析與園區規化策略顧問服務。

氫能近年來成為潔淨新能源的代表之一，包括從發電、製氫、儲氫、輸氫、供氫到終端應用，台灣氫能很大部分是在出口，政府除在氫能應用、氫氣供給與基礎設施面向都有不同政策，也成立氫能推動小組，以研議氫能發展策略，布局氫能供應，氫氣供給予基礎設施三大面向，落實減碳目標。工研院除積極布局氫能路徑與發展氫能技術，更致力透過產業合作，希望能與國際接軌，創造更多商機。（作者是工研院產科國際所所長）

工研院 工業技術研究院是國際級的應用研究機構，以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉為任務。工研院以整合跨域解方，加速產業前進動能，擘畫「2035技術策略與藍圖」為解決方案，用科技創新翻轉生活，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，引領產業社會邁向美好未來。

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