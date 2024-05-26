產業追蹤／工研院強化淨零 二路並進

台灣接軌國際邁向2050淨零排放，產業轉型刻不容緩，需要更有系統性、全面性的淨零策略。工研院日前舉辦第三屆ITRI NET ZERO DAY打造淨零時代競爭力論壇暨特展，除展現淨零技術能量、攜手產業減碳成功案例外，今年聚焦兩大重點，包括工研院組隊打造氫應用創新平台，並以工研院創新科技與綠色金融平台為主軸；另外亦推出淨零轉型策略顧問服務，協助企業以策略整合技術、政策、市場和財務四方面投入淨零轉型。

工研院院長劉文雄表示，據國際能源總署（IEA）國際能源總署發布《淨零排放路徑圖 2023更新版》報告指出，過去兩年再生能源與綠色投資的「驚人成長」，有些淨零技術已取得顯著進展，還在原型與示範階段的技術的比例，已由50%降至35%，有助實現2050年淨零排放目標。

工研院運用跨領域整合產業的創新研究和科技研發，規劃出台灣2050淨零碳排策略藍圖，協助產業朝向淨零永續發展，也持續培育許多新創企業。在第三屆淨零論壇就展出新創成果，例如2023年成立新創團隊「氫豐綠能」，就是以氫燃料電池金屬板電池技術及餘氫發電相關技術，投入潔淨能源發電及工業餘氫再利用等，目前已與車王電、德國萊因、大同合作，與石化、半導體產業洽談合作。

另一個將在明年2025年衍生的新創公司「POXAENERGY」，是以軟體加值服務，透過能源管理系統（EMS）、AI演算法等，讓儲能設備更容易借接新硬體節省用電量20%，讓營運者快速掌握電力交易績效，成為廠商的最佳能源資產操盤助手，目前也已經與華城電機、有成精密合作。

此次論壇匯集全台24家公協會共襄盛舉，更集結國內外產官研重量級國際機構及企業，從五大主題邀請各界對談探討淨零挑戰與機會，第一場「企業所需要的淨零方案服務與綠色金融」，邀請國內外機構分享邁向綠色轉型的關鍵引擎，由工研院副院長胡竹生擔任主講人。胡竹生表示，面對全球企業邁向淨零趨勢，我國政府已提出淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，並在2023年8月成立台灣碳權交易所，同年12月公布碳費費率審議會設置要點，宣告邁向「排碳有價」時代。此舉意味企業須掌握自身排放量，因為預計2025年將對碳排放每年2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）以上的企業徵收碳費。

工研院在企業所需要的淨零方案服務上有四大策略：一、「One ITRI」，以工研院整體能量推動淨零產業的發展；其次是「二主軸」，即共同推動創新科技與綠色金融平台，協助企業在淨零領域進行投資；第三是「三資源」，匯聚政府政策工具、綠色金融機構和工研院創新科技的三方資源，啟動綠色產業鏈的發展；最後是「四面向」，從技術、政策、市場和財務面投入淨零科技的發展。

此外， 工研院近年來積極推動產業淨零轉型，持續以能源供給、需求使用、低碳製造、環境永續四大面向的前瞻技術服務，帶領產業從製造低碳化邁向低碳製造，已經取得許多成功案例。例如：在低碳製造面，與光電廠商合作開發「織物纖維分選回收技術」，降低碳排放；在環境永續面，開發「全球新一代固碳PC製造技術」，打造低碳PC塑料，並與奇美合作將製程碳排較目前製程再降低17%。

除淨零方案服務外，綠色金融近來亦成為推動淨零發展的重要引擎。根據那斯達克（NASDAQ）最近公布的全球市場調查，來自亞洲、歐洲、北美、中東與非洲等130多位業內人士，包括專案所有者、金融投資者、商業銀行、經紀人和市場運營商等，其中有67%的企業將ESG需求列為信貸投資交易的最大驅動力，44%希望獲取投資回報，38%要實現脫碳，30%希望成立綠色新事業。這些數據表明，綠色金融已成為實現全球共同氣候目標的關鍵。

目前工研院與中國信託金控跨界合作，共同協助台灣產業實質減碳，已與核心企業攜手建立「以大帶小」的減碳產業生態圈，協助供應鏈中、下游廠商淨零減碳。針對當前企業所面臨的碳排熱點提出減碳解決方案，並提供多元化綠色數位工具供中小企業選擇，如中小企業碳估算工具、智慧照明系統、原料替換分析、一日碳足跡計算器等等，促進企業減碳並實現永續發展目標。

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