鄉林插旗北市千坪都更案 董座賴正鎰：地震後催化地主意願

鄉林建設（5531）首度插旗北市中山區千坪都更案「鄉林中山賦」25日舉辦食穗記活動，現場人潮眾多，許多寵物飼主帶著狗狗、鴨鴨前來遊玩，董事長賴正鎰也抱著鴨鴨大談房市狀況，他表示，在綠色通膨來襲下，2024年房市相當熱絡，首季全台來客數皆較去年第4季大幅成長，預期這波熱潮可持續到年底。

賴正鎰表示，2024年市場買氣不錯，鄉林中山賦目前成交狀況也頗佳，而公司在中山區還有約10個都更案正在進行中，在403大地震後，民眾對居住安全意識抬高，也有催化都更簽約的速度，附近也不少老舊公寓的屋主找鄉林洽談都更。

賴正鎰說，近年缺工、料漲，營造成本大增，目前台北市造價每坪約在25至30萬元，而鋼筋、水泥、玻璃等廠商都已經預告，若未來碳費開徵，成本恐怕得在上漲一成左右，其實以台北市的都更狀況來看，大多都是地主得利，現在幾乎都是地主分回六成，建商四成，像中山賦的地主戶，民國65年才買每坪約5萬元，改建後每坪後可達約145萬元，不僅居住安全提升，房屋價值也翻倍成長。

不過，儘管房市買氣不錯，近期共軍擾台也引發市場憂慮。賴正鎰說，賴總統就職演說觸碰了大陸敏感神經，希望政府能多考慮老百姓心情，安居樂業台灣才能愈來愈好。

鄉林建設繼上次把水牛帶到基地展現早期「水城台北」意象，此次找來萌翻了的療癒柯爾鴨駐場，柯爾鴨時尚秀進入建案基地走秀當起代言人，可以說是第一次，25日現場人潮眾多，許多飼主都帶著寵物鴨遊玩。

「鄉林中山賦」擁有1,000坪基地，在動工前以水景、竹林合圍、石憩、雪白石鋪面等景觀作綠美化休憩空間，提供市民走春踏青，以延續這份感受歲月美好印記的分享初心，接續舉辦各式活動邀請民眾前來體驗難得的綠地景觀空間。

賴正鎰表示，「鄉林中山賦」是鄉林建設第一個都更案件，能夠在台北中山區整合出這樣的千坪基地真的很不容易，開賣至今獲得許多鄉林粉絲及企業主熱烈迴響，座落吉林路與農安街中這片綠美化基地，下半年即將正式動工興建嶄新大樓，歡迎大家到基地來走走，見證屬於台北城的美好過去和未來。

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