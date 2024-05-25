北市蕉嶺同鄉會新任理事長林明禮今交接

台北市蕉嶺同鄉會第20屆新任理事長交接典禮25日在台北舉行。前任理事長湯富龍將印信交給新任理事長林明禮並由常務監事傅學斌監交。

林明禮接任後特感謝湯富龍理事長及夫人黃大娥總幹事過去八年對同鄉會的付出與貢獻，並表示未來將加強與家鄉梅州市蕉嶺縣的聯繫，促進兩岸和平發展與交流，以及與東南亞蕉嶺同鄉會的交流，同時宣佈成立同鄉會青年團以培養同鄉會的青年幹部。

蕉嶺縣位於廣東省梅州市大家一致推崇的先賢有丘逢甲、八百壯士謝晉元將軍及抗日烈士羅福星。

蕉嶺同鄉會理監事大合照，前排右四為理事長林明禮，左四為副理事長羅秋昭。 圖／蕉嶺同鄉會提供

台北市蕉嶺同鄉會是由一批蕉嶺縣年青軍警於1949年隨國民政府遷台後於1954年在台北市成立成為彼此聯誼的會所。

台灣在清朝中業乾隆年間先後從蕉嶺縣鄉親移民至苗栗縣開墾至今分佈全台据統計台灣有60餘萬本土的蕉嶺人。創會的先賢逐漸凋零後繼乏人，因此把同鄉會的會務交給本土蕉嶺人包括前任理事長湯富龍。

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