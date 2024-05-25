慧榮拋愛心投入公益 籲企業加入關懷弱勢認養計畫

為鼓舞人心對家庭溫暖的渴望，呼籲人人多以行動為自己的家付出愛，更要關注社會角落的失依兒，預防並且減少兒少面臨不當對待之困窘。記憶體快閃記憶體控制IC大廠慧榮科技今（25）日與忠義基金會，第10度攜手號召近120家台灣中小企業與超過400位志工朋友，連年互相串聯力挺，透過認攤、捐物或志願服務響應義賣，並將當日所得投入「蒲公英寶寶助養計畫」。

慧榮總經理茍嘉章、愛心大使浩角翔起與忠義基金會執行長高敏足手持生活、教育、醫療、 家園修繕四大主要「助養目標」象徵能源，放入安置能量火箭，期許失依兒因為社會力量推進，未來 將飛得更高、走得更遠。

公益歌曲「家點愛」為知名音樂人彭柏邑、HRC舞蹈工作室石曜彰受忠義基金會委託創作，即日起在各大串流平台均可下載聆賞，數位發行所得也將投入失依兒安置工作。

苟嘉章在主持愛心園遊會捐購後受訪時表示，儘管台股續創新高，但很多公益單位仍面臨募資不少的窘境，反映受全球不景氣衝擊，很多企業撙節開支，和不少AI（人工智慧）概念股迭創新高形成強烈對比。他呼籲有能力的企業，加入社福團體關懷弱勢認養計畫，讓社會更溫暖。

慧榮表示，忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒的專業安置家園，長年以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助650位以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。長年推動的蒲公英寶寶助養計畫，亟需各界支持。

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