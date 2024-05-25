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書法大師鄭義能《行觀彩韻現風華》書法展開展

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
知名行草書畫家鄭義能《行觀彩韻現風華》書法展在台中高工圖書館登場。記者宋健生/攝影
知名行草書畫家鄭義能《行觀彩韻現風華》書法展在台中高工圖書館登場。記者宋健生/攝影

知名行草書畫家鄭義能應台中市立台中高工文教基金會、台中高工校友總會邀請，25日起至31日於台中高工圖書館舉行《行觀彩韻現風華》書法展，歡迎愛好藝文人士踴躍前往參觀指教，共襄盛舉。

鄭義能1956年出生於苗栗縣苑裡鎮，是名聞遐邇的知名藝術家。鄭義能精通五行八卦、古文命理，也是地震八字分析預言家，被喻為詩、書、畫三絕的怪才。

鄭義能臨古人書家之帖，涉獵兩王之作，思其變通自當再學米芾、蘇軾、王鐸等字體，草書以張旭及懷素為主體，並臨摹歷代諸家之帖而吸收為自己創意字體。

除了其自創的獨特行草書，現在更融合國畫沾墨運筆技巧，創作行書多彩立體書法，啓開書法新視覺領域。

書法家如何沾彩、同時在一支筆上，揮筆速度的快慢、沾彩多寡及配色位置，需顧及乾溼，讓筆畫不致色調混亂突兀。而書寫運筆字字銜接，需漸進色調了書法創作的新領域。

鄭義能強調，書法是中國第一藝術，如何將藝術再創作新藝術，這個歷程有待後學者共同開發，讓書法藝術文化進一步走入世界殿堂。

書法大師鄭義能創作行書多彩立體書法，啓開書法新視覺領域。記者宋健生/攝影
書法大師鄭義能創作行書多彩立體書法，啓開書法新視覺領域。記者宋健生/攝影

圖書館 書法家

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