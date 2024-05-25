豐邑「文心O'LIVE」公開 打造擎天30層北屯軸心地標

豐邑機構上半年指標建案、總銷70億元的「文心O'LIVE」25日公開，活動還結合「樂洋GO屋節-樂成家計畫」，合計將抽出4名參獎幸運兒，每人獨得「樂洋購屋金」25萬元，帶動活動熱度。

豐邑「文心O'LIVE」第一波開放2名參獎兌獎名額。另外，現場賞屋來賓或線上觀賞直播，只要憑樂洋GO屋節賞屋券即可參加抽現金活動，每人獨得現金3萬元（1名）及現金獎1萬元（3名），吸引大批民眾熱情參與。

另外，豐邑機構「文心O'LIVE」及負責銷售的樂洋地產行銷，結合紐約精品咖啡品牌「Ten Thousand Coffee」攜手打造的「城市美學概念館」，25日同步試營運。

這座城市美學概念館，位於北屯區松竹路三段與山西路口，完美結合精品生活與房屋銷售，以雙品牌共伴行銷，不僅為中台灣高端客群引進精緻的消費體驗，更開啟一場綠建築與精品咖啡的品味對話，邀請民眾賞屋的同時，也能品嚐人氣咖啡的美味。

豐邑機構2024年推案大爆發，除了北屯豐邑「文心O'LIVE」，還包括14期6件住宅推案、水湳及南屯各1件住宅案、七期1件複合式商辦大樓案，以及高雄1件住宅大樓案，總銷合計逾710億元。

其中，位於七期市政路、惠中路口的51層複合式商辦案，地下1層至地上8樓規劃為商場，9樓以上為辦公產品，單層800坪，每個單位80至100坪，每坪單價上看100萬元，全案總銷逾350億元。豐邑稍早已完成192億元聯貸，主辦行分別為土銀、一銀及兆豐銀。

豐邑「文心O'LIVE」座落於文心路、河北地王角地、距離文心崇德捷運站僅200公尺。豐邑機構特聘台灣綠建築教父-劉偉彥親自規劃，符合台中宜居建築綠化標準，將建築創作成一棵高30層的參天巨木，依循72氣候節令、佈置植生綠瀑、浮島花臺、如岩壁牆的垂直森林建築，打造北屯軸心新地標。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，全球疫情過後，大選塵埃落定，台灣房市迎來新一波高潮。豐邑「文心O'LIVE」所在的北屯四期，開發較早，生活機能完熟，坐擁崇德、北平、天津、熱河四大商圈，百米內有文心國小、明道普霖斯頓小學、馬禮遜美國學校，距捷運文心崇德站200米，坐享富饒北屯生活，又能坐收14期國際級建設紅利。

邱崇喆說，對新一輪置產佈局的購屋者來說，重返市心置產，沿軌道輕濟佈局，是2024年最穩妥的選擇。

豐邑「文心O'LIVE」基地面積680坪，總戶數162戶加8戶店面，總銷金額約70億元，規劃坪數36至54坪、三至四房。公設聘請設計大師曾文和設計，景觀設計由上境設計總監許富居設計規劃。

此案各項建材選配力求完美，品質講究，包括德國Pronorm廚具、TOTO衛浴、YKKAP隔音氣密鋁窗、MIT精品FSPC鎖扣地板、人臉辨識智慧電子鎖、室內正負壓氣流系統等， 一切以尊寵身心五感的體驗出發。

邱崇喆指出，台灣地震頻繁，「文心O'LIVE」又屬超高樓層建築，豐邑機構特別注重安全，把耐震規格做到最好。

其中，包括豐邑獨家「鋼模柱工法」，由鋼模板取代傳統木板模；「結構柱鋼筋」結構柱鋼筋B1至到2樓不作搭接；「SA鋼筋續接器」採用與台北101高樓同級的SA鋼筋續接器；高磅水泥達7,000磅，並委請專業結構技師與公正第三方結構外審，為居住安全層層把關。