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慧榮科技十度攜手忠義基金會 與浩角翔起齊做公益

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
慧榮科技總經理茍嘉章（右一）、愛心大使浩角翔起（右三、右二）與忠義基金會執行長高敏足（左二）手持生活、教育、醫療、家園修繕四大主要「助養目標」象徵能源，放入安置能量火箭，期許失依兒因為社會力量推進，未來將飛得更高、走得更遠。攝影/徐睦鈞
慧榮科技總經理茍嘉章（右一）、愛心大使浩角翔起（右三、右二）與忠義基金會執行長高敏足（左二）手持生活、教育、醫療、家園修繕四大主要「助養目標」象徵能源，放入安置能量火箭，期許失依兒因為社會力量推進，未來將飛得更高、走得更遠。攝影/徐睦鈞

為守護失依兒，記憶體大廠慧榮科技與藝人浩角翔起又有新創舉。25日在花博公園-花海廣場「家孩有我在」公益園遊會現場，帶領民眾唱跳忠義基金會 2024 最新公益單曲《家點愛》，盼藉此鼓舞人心對家庭溫暖的渴望，呼籲人人多以行動為自己的家付出愛，更要關注社會角落的失依兒，預防並且減少兒少面臨不當對待之困窘。

有感安置家園需要長期穩定的生活支持，慧榮科技與忠義基金會第10度攜手號召，近 120 家台灣中小企業與超過 400 位志工朋友連年互相串聯力挺，透過認攤、捐物或志願服務響應義賣，並將當日所得投入「蒲公英寶寶助養計畫」。

現場不乏多次參與的熟面孔，每逢母親月以「愛」相聚，旨在提供安置家園中失依兒「穩定」的生活依靠，盼藉此舉帶動社會中力量人士分享自己的富足，更祈願社會永續，助弱勢孩子突破生存困境，獲得更公平的機會，在社會的愛護中成長、茁壯。

慧榮科技總經理茍嘉章、愛心大使浩角翔起與忠義基金會執行長高敏足手持生活、教育、醫療、家園修繕四大主要「助養目標」象徵能源，放入安置能量火箭，期許失依兒因為社會力量推進，未來將飛得更高、走得更遠。

公益歌曲《家點愛》為知名音樂人彭柏邑、HRC舞蹈工作室石曜彰受忠義基金會委託創作，原創詞曲與舞蹈均融入如何讓庭更溫暖的重要元素：愛、傾聽、同理、學習與陪伴，希望更多人透過愛心大使的示範能感染歌曲氛圍，相信自己有能力超越困難付出愛，為家庭與社會帶來改變。即日起在各大串流平台均可下載聆賞，數位發行所得亦將投入失依兒安置工作。

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7,500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助650位以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。

長年推動之蒲公英寶寶助養計畫，亟需各界支持。助養專線 :02-29302600 楊先生。

慧榮科技與忠義基金會今年已十度合作。左為慧榮科技總經理茍嘉章、右為忠義基金會執行長高敏足。照片提供/慧榮科技
慧榮科技與忠義基金會今年已十度合作。左為慧榮科技總經理茍嘉章、右為忠義基金會執行長高敏足。照片提供/慧榮科技
記憶體大廠慧榮科技臾藝人浩角翔起25日在花博公園-花海廣場「家孩有我在」公益園遊會現場大合照。照片提供/慧榮科技
記憶體大廠慧榮科技臾藝人浩角翔起25日在花博公園-花海廣場「家孩有我在」公益園遊會現場大合照。照片提供/慧榮科技
慧榮科技總經理苟嘉章。照片提供/慧榮科技
慧榮科技總經理苟嘉章。照片提供/慧榮科技

慧榮科技 浩角翔起

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