汐止17年社區單價飆72萬 專家揭房價狂漲「3原因」

實價揭露，汐止「捷運喜來登一期」今年3月成交一筆小宅，坪數僅約12坪，總價870萬，換算每坪達72.2萬，創汐止房價新高，也將汐止房價天花板從原本6字頭，往上抬升到7字頭。

捷運喜來登一期位於福德一路，樓高12層，屋齡已17年，成交7字頭的為低樓層戶，原屋主在2016年以總價450萬，每坪37.3萬購入，持有8年後轉，以總價870萬、每坪72.2萬元轉手，幾乎翻倍。

台灣房屋汐止站前特許加盟店店東徐國裕表示，該筆中古屋小宅交易，實價登錄明文備註有夾層，實際使用面積可能大於權狀面積，加上總價不到900萬元，是當前房市最熱門的低總價首購宅，且現今汐止鬧區屋齡20年內、總價低於千萬的選擇也相當有限，一旦釋出便吸引買家追價搶購，是該筆交易衝出7字頭高價主因。

徐國裕指出，近年汐止的中古屋視坐落地點及屋況條件不同，成交價大多落在4~6字頭，如今中古小宅締造7字頭高價，讓人對汐止的房價漲勢刮目相看，也對未來的價格表現更具期待。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，汐止房價上揚主要有三個原因，第一，港湖買盤拉抬。汐止緊鄰台北市的內湖、南港，但房價僅約港湖的5到6折價，吸引港湖的科技新貴轉進汐止，帶動當地房價。

第二，鬧區供給有限。近年汐止稍具規模的新建案，多半位於外圍近山區段，基隆河兩岸的鬧區，則因腹地有限推案較少，導致供給相對缺乏，使鬧區房價因供不應求持續上漲。

第三，基隆比價帶動。實價顯示，近期基隆中山區建案已成交到5字頭，最高單價達58萬元，七堵建案也成交到4字頭，在基隆價揚的情況下，民眾對距離台北更近的汐止，價格接受度提高，進而推升汐止的房價水位。

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