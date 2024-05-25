土產鳳梨酥國際發亮 許銘仁：我對台灣水果有使命感

微熱山丘專訪

靠著一顆顆不加傳統冬瓜醬、擁有酸甜口感的台灣土產鳳梨酥，以牛皮紙盒包裝並附上麻布提袋，結合店中獨有的奉茶文化，行銷海內外。從南投三合院發跡的微熱山丘，形象質樸品牌，早已是具台灣核心價值的伴手禮代名詞。

走過疫情帶來史無前例的低潮，微熱山丘重整旗鼓，去年底推出水果千層甜點品牌「Smille微笑蜜樂」，迎接觀光復甦，去年營收衝新高新台幣12億元，居鳳梨酥品牌之冠。

然而，微熱山丘即使已名揚海內外，創辦人許銘仁心中有一個園區夢，他想要幫品牌找個家。

「品牌成立沒多久，我們想在一個地方蓋觀光工廠，但不是在一般的工業區」，許銘仁說，剛好11年前南投縣政府要在南投八卦山，開發南投旺來產業園區，讓南投的食品工廠在此落地，園區原為台糖用地，「我們等土地等了9年，終於在2、3年前取得。」

在這11年的等待過程，許銘仁團隊對園區想像和規劃一直沒有停下來，他接受中央社記者專訪時透露，醞釀11年、占地5公頃，投資逾20億元的園區，將取名為「釀青山園區」，未來不但是微熱山丘品牌集大成之作，更將是品牌發想下一個10年願景。

許銘仁解釋，如果只是蓋工廠，可能對微熱山丘有很大好處，但對南投在地來說，不見得能帶來其他利益，南投縣政府特別要求，希望是能吸引國外觀光客的觀光園區。為了符合縣政府的期待，許銘仁決定買下較大土地，進行完整的園區規劃，期望園區成為南投溪頭、日月潭以外的人文景點。

他透露，工廠將在今年搬入釀青山園區，整體商業設施期望於2025年開幕。

由於微熱山丘生產工廠主要位於南投南崗工業區，租了2個工廠，也租倉庫、冷凍庫和冷藏庫，但位置十分分散，一旦搬去新工廠，就能全部集中。

談到園區規劃，許銘仁說，最大特色是奉茶，將有奉茶空間，而且建築為三面採光，可看到園區大量綠化的景色，「一杯茶、一顆鳳梨酥的奉茶不變，而且將是奉茶2.0」。

此外，為了讓旅客長時間留在園區，微熱山丘將首次嘗試經營餐飲。許銘仁表示，餐飲服務是從員工餐廳延伸出來，因為客人到園區可能待3、4個小時，需要餐飲服務。

園區當中，還會有一個大空間，作為「創意實驗室」，乘載品牌未來的發展，也有育成功能，將有4個單位，一個是品牌空間，呈現從過去到未來的品牌思考；另一個是台灣水果實驗室，為微熱山丘品牌真正競爭核心，運用新科技和農民合作，將傳統水果處理加工與保存。

再來是模擬商店，不排除推出新品牌Smille為主的複合店，將微熱山丘的品牌進行重組試驗；最後一個則是糕點研發中心。

他也提到，為了與南投在地共好，一樓會設置南投選品店，微熱山丘品牌商店設在二樓，未來具有南投特色的商品，將會與外部廠商合作。

許銘仁認為，台灣有許多觀光工廠，釀青山園區若要有所區隔，就不能過於購物導向，園區要成為旅客可休憩閒逛的地方，買東西只是其中一個項目而已。

許銘仁回憶，疫情期間讓品牌業績直接掉一半，但這家公司不只是家族的，而是員工一起共創的品牌。為了讓公司有穩健發展，後來決定加大力道投資園區，變成觀光園區，讓員工能讓公司一起長期發展。

微熱山丘有了品牌和園區兩隻腳支撐，許銘仁認為，另一隻腳是去年底推出「Smille微笑蜜樂」。微熱山丘過去幾年，沒有積極往外擴展，是因微熱山丘屬於台灣伴手禮，營收很大一部分是國外客來台買回去當伴手禮送人，另一種是台灣客人買到海外送人。

此外，疫情期間，公司進行員工內部創業，推出水果千層甜點品牌「Smille微笑蜜樂」，主打「買了就吃」。

微熱山丘執行長施宏漳說，疫情期間士氣容易低落，進行內部創業，是要給大家刺激、想像和追夢，雖然當時沒有很多資源，讓公司部分員工組成專業團隊，過程中更大意義，是幫公司培養一群新的人才。

2019年微熱山丘推出「全球果實計畫」，運用各國特色水果製作糕點，首先結合馬來西亞水果之王榴槤推出蛋捲，也運用日本青森蘋果推出蘋果酥。但在疫情期間，原料榴槤無法取得水果來源，只有蘋果酥能繼續出貨，現在成為微熱山丘主力產品。

施宏漳說，全球果實計畫背後概念，不是用本土水果，或是國外水果來區隔，而是落實與在地農民合作的精神。

微熱山丘屬於伴手禮產品，旅客若要帶到國外，需有一定的賞味期間；Smille屬於「臨時起意」想吃的甜點，賞味期限只有幾個小時，而且用特色水果製作。不過，根據以往製作蘋果酥所學到蜜漬蘋果的技術，施宏漳透露，若單純以水果原料狀態，冷藏可保持6個月，Smille更適合到海外展店。

許銘仁認為，全球果實計畫跟Smille未來可互相加成，與當地共好，「全公司為了這兩個新計畫（園區和Smille），大家忙了好幾年，未來還有得忙」。

內部創業員工表現超乎許銘仁想像，比如優化品牌跟產品，找到可以擴大又能賺錢的商業模式，他認為這算大膽的實驗，但其實風險很低，重點是老闆願不願授權讓員工去做，而非故步自封。

在南投鄉下長大的許銘仁，心中對台灣水果有一份使命感，他知道台灣水果困境，國內市場有限，經常水果過剩，外銷又有門檻，當產量太大，平衡方法就是透過技術跟加工，可以計劃生產，甚至賣到海外。

「守住原來的東西，做到極致也很好，但有人就是需要衝，根據不同人的期待，給予不同安排」，許銘仁相信，等到有人做夢成功，腳步就停不下來了，只因為不被侷限，這也是他期許微熱山丘能永續經營的關鍵。

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