微熱山丘前進COMPUTEX奉茶 經典鳳梨酥黃仁勳吃得到

微熱山丘專訪

一年一度的台北國際電腦展（COMPUTEX）6月即將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰等全球AI大咖都將來台。在台灣彰顯AI供應鏈優越實力同時，今年首度讓風靡海內外的鳳梨酥品牌微熱山丘在展場打造「奉茶坊」，以台灣特有人情味招待國際貴賓，屆時黃仁勳將有機會吃到微熱山丘的經典鳳梨酥。

COMPUTEX微熱山丘奉茶坊，透過糕點與奉茶服務，不但將台灣水果與糕點工藝推向國際，更要讓國際知道，不光台積電會做晶片，微熱山丘也要打造台灣烘焙業台積電。

「你能想像嗎？微熱山丘竟然可以參與台北國際電腦展，這絕對是史無前例」，微熱山丘創辦人許銘仁說，今年電腦展定位為AI串聯未來，微熱山丘將讓全世界來台看AI電腦展的人，都能吃台灣糕點。

談起與COMPUTEX緣分，主辦單位原先是找微熱山丘贊助，沒想到最後變成與電腦展共同攜手打造奉茶坊，這樣的轉折，使微熱山丘團隊又驚又喜。

6月除了黃仁勳之外，還有蘇姿丰、美超微電腦（Supermicro）執行長梁見後等人都將來台演講，以及安謀、高通、英特爾、聯發科、恩智浦等科技大廠，是否有機會吃到印上品牌Logo字樣的鳳梨酥。

許銘仁笑著說「保密」，但可以肯定的是，屆時產品將會組合成「電腦展限定版本」，「希望讓IT產業界大客戶，都能看到我們」。

微熱山丘與科技產業在冥冥之中，似乎有切不斷的緣分。

像是今年有日本廠商邀請微熱山丘5月中到日本熊本評估開店事宜，地點正鄰近在當地投資的台灣半導體大廠，不只是台灣科技大廠進駐，希望也能將台灣文化飲食帶進當地，不過開店與否目前尚在評估中。

許銘仁說，「如果OK的話，我們就試試看啊，搞不好不光是微熱山丘過去，Smille（微熱山丘去年推出的水果千層甜點品牌）也會是重點。」

此外，很多人不知道的是，微熱山丘創辦人許銘仁、執行長施宏漳與行銷長邱芝榕，都從科技職人轉戰烘焙業，科技人思維也體現在一顆顆的鳳梨酥上。

為了維持外觀要有一致性與工整性，與團隊研發烤鳳梨酥專利模具，每塊糕點都有12條筆直稜線，也因要銷往海外，為延長保存期限，特別選用特殊棉紙袋，可隔絕九成以上氧氣及水氣，且包裝更容易撕開。

許銘仁說，原先鳳梨酥保存期限僅15天，在產品無添加防腐劑的狀態下，因特殊棉紙袋能有效阻絕空氣與水氣，保存期限因此可延長至45天；「你可以仔細看，方正的鳳梨酥都是以有四條折線的棉紙袋包裝。」

繼鳳梨酥成為經典產品，微熱山丘選擇台灣南投山蕉為食材，推出香蕉Waffle（格子餅乾）「山丘芭娜娜」，施宏漳特別指出，以水刀切割技術，可將餅乾切出各種形狀，而且不變形，成為微熱山丘獨門技術。

微熱山丘從南投八卦山發跡，如今成為家喻戶曉的品牌，許銘仁曾說，他進入農企業一直是個意外，當初只是單純想幫弟弟進行農業轉型，也幫農民做一點事情，理想性品牌能吸引很多人，賺錢只是自然發生的結果。當台灣企業都談降低成本與效率，反而善用品牌力量，才是最重要的無形競爭力。

有人說，代表台灣的珍珠奶茶，優勢只剩下5年，代表台灣的伴手禮鳳梨酥呢。許銘仁以微熱山丘為例，2008年創立品牌至今已10多年，他認為，只要賦予品牌新能量，就能一直走下去。

他相信，代表台灣的伴手禮鳳梨酥也是一樣，只要台灣元素做到極致，專精品牌和產品，「因為愈local（在地），愈國際。」

今年微熱山丘攜手台北國際電腦展，他相信，一定能讓全球參展者見證，台灣品牌「愈在地，愈國際」的力量。

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