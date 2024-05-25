泛公司派奪10席 東元改選 利明献任新董座呼聲高

電機大廠東元昨天全面改選，泛公司派提名的十一席董事候選人中僅一席落馬，備受關注的金融界兩大咖：台灣金控前董事長沈榮津、中國信託商銀前董事長利明献，均獲當選。

當年力主改革的東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營此次提八席角逐，雖僅環泥侯智元奪一席，不過獲最高票。

新任董事長尚未選出。依公司法規定，每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多的董事，應於改選後十五天內召開，即由侯智元召開新董事會。目前觀之，利明献任新董座的呼聲最高。

據悉，泛公司派三大股東寶佳林家、華新麗華焦家與黃茂雄已有共識推舉利明献為新董座，現任董座邱純枝雖續留董事會，但也代表老東元黃家勢力逐漸淡出，大股東主導的新時代來臨。

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