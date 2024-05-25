東元改選 公司派拿十席大勝 黃育仁陣營僅獲一席
東元（1504）昨（24）日上午召開股東會全面改選，包含七席董事、四席獨董，非公司派拿下一席董事，菱光科技代表人侯智元得票權數獲最高；公司派壓倒性拿下十席，現任董事長邱純枝得票權數為第二高。
邱純枝表示，公司派拿下席次符合預期。
儘管黃育仁陣營以最高票之姿拿下一席董事，但卻未選擇在昨天召開董事會，推舉下一任東元董事長，僅針對改選結果以書面聲明發表感言，按照規定15天內應召開董事會推舉董事長，以此次公司派拿下十席的局勢。
外界預期，有大股東力挺的利明献仍可望擔任東元董事長。
公司派東元會長黃茂雄聯合大股東寶佳及華新麗華的提名名單中，六席當選董事中得票權數中，最高為東光投資代表人邱純枝，依序為東和國際投資代表人黃呈琮、利明献、沈榮津、合遠國際投資周守訓、合遠國際投資代表人吳素秋。四位獨董中得票權數最高為黃協興、童兆勤、趙梅君、陳慧遊。
展望今年，邱純枝表示，東元持續在確保營收成長，透過綠能化、布局全球區域等方式，延續永續議題，引導產業轉型擴大發展。
在地緣政治對應上，東元供應鏈布局完整，從越南、大陸、墨西哥、印度等都有布局，避免供應鏈出現斷鏈影響，短期內區域政治對營收影響都能避開。
依公司法規定，每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多的董事，於改選後15天內召開，即需要由黃育仁陣營的菱光科技代表人侯智元召開新董事會，若得選票代表選舉權最多之董事，未在前項期限內召開董事會，得由過半數當選之董事，自行召集之。
黃育仁昨（24）日表示，對股東對改革派的信心與支持深切感謝，希望新團隊能為東元帶來一番新氣象並再創東元榮景。
在全球經濟景氣下滑和外資避險情緒升高的下，黃育仁強調，東元需要更專注於創新和全面的產品組合轉型，開放創新策略，才能塑造更美好的東元未來，並重返全球領導地位，實現可持續的長期股東回報。
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