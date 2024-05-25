因重大工安事故勒令停工 明揚屏東二廠獲准復工
因重大工安事故遭勒令停工的高球生產廠明揚（8420），昨（24）日獲經濟部產業園區管理局高屏分局核准二廠復工，該公司指出，將針對人力狀況調整生產排程與產能，並與客戶及供應商保持聯繫，展開安排進出貨事宜。
據了解，明揚去年發生重大工安事故，除積極善後，並由母公司明安主導成立團隊為復工做準備，與政府單位密切互動，依據法規調整，在高工安標準、安全無虞下，進行未被火災波及的二廠場地整理和建物結構勘查、補強安全性。
而該公司4月底向科技產業園區高屏分局申請屏東廠區二廠復工後，昨日正式接獲經濟部產業園區管理局高屏分局核准二廠復工函，將加緊啟動復工作業。
明安並指出，二廠於去年9月22大火災害事件前占原產能約35%，復工後產能逐漸恢復。
法人推估，明揚二廠復工後，第3季的產能利用率可達40%至50%、第4季進一步推升達80%至85%，今年整體小白球出貨量有望達到360萬打。
在此同時，明揚先前已與母公司明安簽訂代工合約，計劃利用明安新打造的越南第三期廠區擴廠所新增的場地，建置小白球生產線為其代工。
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