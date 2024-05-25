SCFI 運價指數連七揚
市場缺船、缺櫃問題四起，繼續推升全球貨櫃輪運價走揚，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（24）日出爐，運價指數連七漲，四大主要航線大漲外，開始牽動周邊航線運價包括澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全都走揚，推升SCFI指數上漲182.67點至2,703.43點，周漲幅7.2%。
船商因紅海危機而繞道、以及亞洲天候不佳，加上船運旺季即將來臨，正形成全球貿易的完美風暴，導致各地船運貨櫃運能短缺，造成海運費率暴漲。隨著美國零售商準備迎接開學返校季、並積極為年底購物季備貨，現在運價已逼近史上高點，有利於貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第2季及第3季營運及獲利表現。
CNBC報導，上述因素正在衝擊關鍵航線的貨物流動，航商正跳過一些港口、或縮短港口停泊時間，不收空貨櫃，以讓船舶及時交貨。
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