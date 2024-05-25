陽明董座：公司賺錢就發股利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明 （2609）昨（24）日股東會進行董事改選，隨後召開董事會選出新任董事長，由鄭貞茂繼續掌舵。鄭貞茂期許，即便航運業有很多不確定性因素，陽明的經營團隊會盡力讓營運狀況保持盈餘、股利發放穩定。

陽明股利政策，依舊是小股東關心的重點，鄭貞茂表示，過去股利配發優於對手，過去這幾年老天爺造就全球貨櫃輪出現大好，讓業者都賺到錢，過去兩年陽明的股利維持歷史新高，去年每股純益1.37元，董事會決議超額配發現金股利2元，今年首季已經獲利，全年應可以賺錢，「只要公司賺錢就一定發股利」。

鄭貞茂進一步指出，陽明還是要持續改善並配合新環保法規進場造船，沒有先進船隊很難跟同業競爭， 2026年LNG船會交船五艘；2030公司減碳目標要降20%、2040年國際趨勢要減碳70%、2050淨零是陽明努力的方向。

陽明總經理杜書勤補充，歐洲線許多海運公司都用2萬TEU以上的大型船舶在服務，陽明雖然沒有2萬TEU以上的船舶，然而陽明所屬THE聯盟及其他成員都有2.4萬TEU的船，在聯盟合作下，陽明依舊有競爭優勢，內部年度會議也會討論陽明的中長期造船計畫，要不斷進步，才能在市場中占有一席之地。

股利 陽明

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