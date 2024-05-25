塞港再起 陽明下月加收附加費 Q3旺季表現可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
陽明海運。 聯合報系資料照片
陽明海運。 聯合報系資料照片

陽明 （2609）總經理杜書勤昨（24）日於股東會後表示，紅海危機推了海運市場一把，全球運力直接去化15%至20%，推升運價迎來小高峰；目前不只缺船連貨櫃都稀缺，西地中海等地區也出現塞港情形，全球貨櫃輪市場供需轉吃緊，紅海危機無解下，第3季旺季表現相當可期。

杜書勤分析，海運市場仍是利多及利空因素並陳。利多的部分，紅海危機已經消化市場15%至20%運力，造成市場船舶短缺，運價上漲；隨著第3季傳統旺季來臨，碼頭可能會更塞，而且今年旺季提前報到，陽明也計畫要通知客戶將於6月16日起加收旺季附加費。

陽明股東會重點摘要 圖／經濟日報提供
陽明股東會重點摘要 圖／經濟日報提供

至於利空的因素，根據Alphaliner最新預測，今年貨航供給成長率為9.7%，目前已經被紅海危機抵消，紅海危機解除後，未來新船加入對於貨櫃輪的影響還是存在，還有各地的地緣政治、通貨膨脹等都會影響到貨櫃輪市場變化。

杜書勤進一步指出，2021年因疫情影響，貨櫃輪出現航運史上百年從來沒有出現過的榮景，貨櫃輪的起伏變化非常大，並不是天天可以過年，2023年市場情況才是比較接近正常的狀況；本來預期今、明兩年市場船舶會出現供過於求，運價應該要下跌；然而，受到紅海危機這個突發意外，立即推海運運價一把，全球貨櫃輪運價來到小高峰，完全是意料之外，不是穩定民生消費事業。

受到紅海危機影響，第3季旺季提前來到5月報到，而且看起來第3季還是有旺季效應可期，目前不只是缺船，市場連貨櫃都缺，也因為船舶繞道，使得西地中海等地港口需求大增，開始出現塞港情形，也會影響船舶使用時間，隨著第3季傳統旺季到臨，這些碼頭可能會更塞，都可能進一步造成船舶、貨櫃使用吃緊。

杜書勤表示，原本市場預期今明年將供過於求，不過受到紅海危機等因素，大概消化15%至20%運力，而第3季是傳統旺季，不僅船吃緊，目前連櫃子也缺，甚至影響部分碼頭有出現塞港情形。

地中海 塞港 碼頭

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