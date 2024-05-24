千葉餐飲集團參加台北國際連鎖加盟夏季展 首推0元創業

創立20年的千葉餐飲集團，首度參加6月舉行的「2024台北國際連鎖加盟夏季展」，祭出《就業即創業，創業找千葉》0元保障方案，主攻創業百分百獲利，風險由總部承擔，讓就業創業之路無後顧之憂。

千業餐飲集團表示，在職期間，總部還給予完整培訓計劃書，只要全心投入，一年就可考取店主管，培訓期間既有薪資、績效獎金，總部再釋出0元入股方案，保證獲利，如獲利未如預期，由總公司買回持股，讓創業無風險。

目前，千葉餐飲集團擁有22家大型吃到飽連鎖店，此外，也有個人頂級鍋物「鼎盛十里」、義式品牌「陽光皇后」、「陽光你好」，炸物品牌「You成炸雞」。今年，更成立了生醫品牌-「愛尼生醫」，首支產品不麻了產品-超脈power，成功在市場上引發話題，獲得極大回響。

此外，千葉餐飲全新品牌「You成炸雞」，打造最潮的炸雞，品牌同步推出0元加盟，活動期間加入You成炸雞，免加盟金再送商品評估計劃、施工圖設計免費、完整職前教育訓練、總部社群行銷顧問輔導，完整團隊規劃，輕鬆開店無後顧之憂。

千葉餐飲集團表示，You成炸雞研發團隊研發出各式炸雞，酥脆多汁；此外，靈魂炸粉與各式獨家醬汁、致力打造台灣人創意炸雞店，一口you成美味就成，各式充滿愛與人情味的美食，呈現給國人最豐盛炸雞與烤雞饗宴。

第一間大型You成炸雞旗艦店，座落於高雄義享天地，以舒適用餐環境與香氣四溢各式炸物，成為南台灣炸雞控指定必定朝聖指標店，受到許多網紅、媒體喜愛，爭相採訪。這次首度開放0元加盟，不論想開店餐車小店、或是門市店面，都別錯過《0元加盟You成炸雞》加盟展活動。

千葉餐飲集團指出，千葉餐飲在台灣平價吃到飽火鍋市場規模居領導地位，品牌成立至今20年，以創新及多元的策略，推出更多形式的消費型態及各式經典、創意的美食新體驗，深耕台灣，放眼海外，繼續為美食這塊拼圖而戰。

對加盟活動有興趣的民眾，歡迎6月21日至6月24日，前往台北世貿千葉餐飲集團攤位洽詢。 You成炸雞研發團隊研發出各式炸雞，酥脆多汁。千葉餐飲集團提供

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