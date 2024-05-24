快訊

國際法院裁決出爐！下令以色列中止拉法攻勢 面臨前所未見法律壓力

獨／睽違五年教育部先遞橄欖枝 明年將公告陸生學士班簡章

沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

法國甜點品牌 PIERRE HERMÉ PARIS 進駐台中新光三越

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「PIERRE HERMÉ PARIS」有「甜點界的畢卡索」之稱。記者宋健生/攝影
「PIERRE HERMÉ PARIS」有「甜點界的畢卡索」之稱。記者宋健生/攝影

有「甜點界的畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌「PIERRE HERMÉ PARIS」，位於台中新光三越百貨的概念咖啡廳24日開幕營運，這也是Café PIERRE HERMÉ PARIS在台灣的第二間概念咖啡廳。

Café PIERRE HERMÉ PARIS自進軍台灣市場以來，迅速成為人氣甜點的最佳首選。今年來台開設Café PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳，展現法國總部對台灣的高度重視，並規劃內用空間原味重現花都巴黎的浪漫風情，而今天台中店開幕營運，傳奇大師兼創辦人Pierre Hermé也到場參與。

Café PIERRE HERMÉ PARIS首次來台，便宣布同時進駐台北、台中兩大城市，台北店開幕吸引名媛關穎、李晶晶、許菲菲、公關教主于長君、美商會總監關俐麗同台現身，品嚐道地巴黎甜點。

而台中店則以匯聚各大頂級品牌的台中新光三越為據點，將原本的Boutique，改裝為Café PIERRE HERMÉ PARIS，也吸引女星白嘉莉駐足。

Café PIERRE HERMÉ PARIS台中新光三越店裝潢延續義大利灰白磚基調，標誌性的雕刻白大理石工作檯面，與三色彩釉磚拼貼出的繽紛圖案，呈現獨特的法式風情。最難得的是金色鍍鈦屏風，呼應著品牌專屬紙袋上鏤空裝飾，與木紋質材劃分出不同的空間。

水磨石地板更由巴黎總部欽點，將空間點綴出輕盈雅緻之感，而店內歐洲直送的家具，百分百還原巴黎風情，讓走進的每位顧客都能感受浪漫氣息。

此次為慶祝新店開幕，也販售限定口味宏都拉斯咖啡及巧克力、南瓜籽與札塔，香醇濃厚的細緻口味，絕對是午後時光的最佳首選。Café PIERRE HERMÉ PARIS自6月開始將陸續推出多款口味可頌與糕點，零時差同步巴黎花都風味。

法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳進駐台中新光三越。記者宋徤生/攝影
法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳進駐台中新光三越。記者宋徤生/攝影

人氣甜點 咖啡廳 巴黎

延伸閱讀

NBA／小額彩迷瘋投布朗尼成狀元 投注率壓倒法國薩爾

奧運、書市與咖啡：啜飲塞納河左岸的人文傳統與巴黎情調

亞都麗緻巴賽麗廳推出全新菜色

大師抵台！全台首間「PIERRE HERMÉ咖啡廳」台北開幕

相關新聞

餐飲業生力軍 瓦城、築間、胡同5月底都有新品牌誕生

時序逼近暑假餐飲旺季，餐飲業紛紛搶推新品牌，包括瓦城（2729）、築間（7723）、橘焱胡同（2761）5月底都有新品牌...

總統名片由他印...這座雲端智慧工廠「空氣比醫院好」 還有NBA等級籃球場

全台最大印刷公司健豪印刷，近年投入30億元打造的雲端智慧工廠，試營運年餘，今由公司總經理張訓嘉親自開箱。5千多坪的廠房，...

千葉餐飲集團參加台北國際連鎖加盟夏季展 首推0元創業

創立20年的千葉餐飲集團，首度參加6月舉行的「2024台北國際連鎖加盟夏季展」，祭出《就業即創業，創業找千葉》0元保障方...

國泰航空進駐台北國際觀光博覽會 四大逛展亮點搶先公開

「台北國際觀光博覽會」5月31日即將登場，國泰航空打造夏日熱情氛圍，為逛展民眾獻上多重驚喜禮遇，全球精選航點機票享限時優...

既有廠房產能滿載 華城加碼投資台中港設廠、明年完工

重電四雄之一的華城重電股份有限公司2014年向台中港承租港埠產業發展專業區約4公頃土地，考量既有廠房產能已滿載，今年再加...

全球運價全面走揚 SCFI指數連7漲、周漲幅7.24%

市場船舶、貨櫃稀缺繼續推升運價上漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數24日出爐，運價指數連7漲，4大主要航線大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。