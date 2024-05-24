健豪印刷與台灣理光攜手 帶領台灣印刷界邁向工業4.0

印刷龍頭廠健豪印刷攜手台灣理光，24日在台中健豪雲端廠舉辦「印刷界攜手邁向工業4.0戰略合作發表會」，雙方為推動產業發展、促進印刷界技術革新的目標簽訂合作意向書，未來將針對持續深化印刷數位流程解決方案，進行人才與技術交流。

此次發表會，由健豪印刷總經理張訓嘉與台灣理光常務董事許博惇完成合作意向書簽約儀式，並邀請TIGAX台北國際印刷機材展執行長陳政雄，與理光集團圖像應用服務事業處總裁宮尾康士擔任見證人，分享對台灣印刷界技術革新的展望。

總部位於台中的健豪印刷，是國內印刷廠的龍頭，除了精密機械科技創新園區的生產基地之外，並投資30億元在台中工業區24路打造全台唯一、並獨步全球的雲端印刷廠。

這座雲端廠預計10月完成所有自動化與智能化裝機作業，全廠數位雲端作業與監控，標榜可以目前三分之一的人力，創造二倍的營業額，新廠未來年產值可達30億元以上。

張訓嘉指出，健豪印刷15年前就開始投入資訊發展，隨著工業4.0時代來臨，也開發智能軟體達到機器聯網，進而能更高速、準確進行印刷生產與加工，並降低印刷錯誤率。

此次透過與台灣理光人才及技術交流的合作，期許未來能持續強化自動化、智能科技與物聯網技術，以火車頭角色帶領台灣印刷界邁向工業4.0，促進更多商機與發展。

理光集團圖像應用服務事業處總裁宮尾康士，專程來台見證簽約儀式，展現對此次戰略合作的重視。

他表示，如今印刷業正經歷轉型，客製化和依需求及時列印的營運模式逐漸成為趨勢。在這樣的背景下，台灣理光與健豪印刷在建立數位印刷計畫上的戰略合作極其重要，自己也期許理光能與健豪攜手為台灣印刷業發展做出貢獻。

許博惇則說明，理光與健豪印刷合作多年，自己很期待與健豪進行人才與技術交流，在強化雙方關係的同時推進產業發展。

未來也將針對理光數位噴墨印刷設備，包含B2尺寸單頁雙面噴墨數位印刷機、工業級連續紙噴墨數位印刷機，與健豪印刷共同打造數位流程解決方案，改變傳統印刷流程，達到AI自動化生產與低汙染的製程環境，進一步達成穩定的印刷品質，在少量多樣、客製化的數位印刷趨勢中，提供更好的服務。

陳政雄指出，健豪印刷的雲端廠透過最新技術整合印刷，是台灣印刷界的新里程碑；同時台灣理光強調變革「HENKAKU」的概念，對於以資訊內容為主、如今逐漸走向數位轉型的印刷產業非常重要。

陳政雄說，他很高興透過這個場合，見證健豪與理光展開更深度的合作，推動台灣印刷界持續前行。 因應工業4.0時代來臨，健豪印刷總經理張訓嘉砸30億元打造雲端廠。記者宋健生/攝影 健豪雲端廠標榜可以目前三分之一的人力，創造二倍的營業額。健豪提供

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