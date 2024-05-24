餐飲業生力軍 瓦城、築間、胡同5月底都有新品牌誕生

時序逼近暑假餐飲旺季，餐飲業紛紛搶推新品牌，包括瓦城（2729）、築間（7723）、橘焱胡同（2761）5月底都有新品牌誕生。其中，瓦城推出首個台菜品牌「SHANN SHANN（香香）」，首店插旗新光三越信義A9。築間、橘焱胡同則分別以新品牌「紫木槿韓餐酒館」、「星胡同」插旗將在下周啟用的大巨蛋遠東Garden City。

瓦城今年3月推出2024年首個新品牌、主打泰式炒河粉的「BO BO」，首店進駐宏匯廣場，開幕以來業績表現亮眼。瓦城趁勝追擊，5月底再推台菜新品牌「SHANN SHANN」，並進駐餐飲一級戰區-信義計畫區，瓦城目前在中餐市場已有發展相當成功的中餐品牌「時時香」及「1010湘」，其中「時時香」5月1日插旗桃園新光三越站前店後，6月將進駐台中三井購物中心開展新門店，家數可望來到25家。而「1010湘」也有13家門市，未來加上台菜「SHANN SHANN」可望擴大瓦城在中餐市場的份額。

築間5月新品牌二連發，看準大巨蛋所帶來的經濟效益及球賽後的夜經濟，以全新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐台北最大購物商場「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園，成為該商場首波與民眾見面的餐廳之一。築間表示，「紫木槿韓餐酒館」以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，營業至凌晨2點半，客單價則落在600-800元。

此外，趕在5月底前，築間再推出全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」跨足日式燒肉酒場市場，首店將於5月31日插旗新北永和，客單價同樣落在600-800元。築間表示，憑藉個人燒肉品牌「燒肉Smile」打入日式燒肉市場的成功經驗，近年陸續開出吃到飽系列的「本格和牛燒肉放題」及主打高檔精緻日式燒肉的「繪馬別邸」廣受消費者喜愛，目前燒肉品牌營收占比已來到25%。

橘焱胡同推出星宇航空首推連名餐飲品牌「星胡同」，為全球首家航空主題的燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗。橘焱胡同表示，「星胡同」的客單價約2,500元，主打將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐，座位數僅50席。同時6月預計再開代理的日本餐飲品牌「天婦羅杉村」，首店落腳於台北萬豪酒店，座位數板前僅14席，客單價6,000元。

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