富旺營運新里程 台中高鐵首座 ESG 商城上梁、拚第4季試營運

富旺國際開發（6219）營運邁入新里程，位於台中高鐵特區首座ESG高鐵商城，24日舉行上梁典禮，由總經理林宗毅主持，正式宣告富旺跨足商場開發，朝多角化經營邁出一大步，商場預計今年第4季完工試營運，將打造台中高鐵商圈新地標。

台中高鐵商城在2023年第3季開工，規劃為平面1樓街邊店，擁有26個單元商場，最小面積50坪、最大280坪，總開發面積5,429坪，年租金收益約7,800萬元，目前已有多家國內外知名品牌廠商洽談進駐，進駐廠商以多元共融為主軸，營造一個親子同樂的全齡商場。

不僅如此，富旺也秉持著ESG永續發展理念，打造台中高鐵商場成為首座符合ESG要求的商場。一方面，停車場設置電動車超充充電樁，採綠建築設計，設置植生牆、雨水回收系統、太陽能板、省水設備、LED節能燈具、模矩化外牆、八米退縮綠色親子廊道等；另一方面，進駐廠商也將提供碳足跡履歷，真正落實ESG永續發展精神。

展望未來，林宗毅表示，有信心台中高鐵商城啟動後，將成為公司穩健成長的小金雞，加上5月15日高雄「微美居御金特區」如預期進度正式取得使照，隨著新成屋持續交屋入帳，將助攻營運向上動能。

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