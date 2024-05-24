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積極邁向減碳目標 「台灣永續論壇建築講座」盛大登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「台灣永續論壇建築講座」充分展現民間積極邁向減碳目標的行動力。記者宋健生/攝影
「台灣永續論壇建築講座」充分展現民間積極邁向減碳目標的行動力。記者宋健生/攝影

新政府上任，強調要堅定落實2050淨零轉型，積極回應全球趨勢。大台中不動產開發公會24日特別舉辦「台灣永續論壇建築講座」，邀請專家學者齊聚，不只建築業者熱烈參與，還吸引律師、會計師、機械業、科技業、學術界等各界人士參與，充分展現民間積極邁向減碳目標的行動力。

大台中不動產開發公會多年來持續透過大型論壇、講座、精緻課程推動ESG、淨零碳排等永續議題，並積極協助業界消除「碳焦慮」。

此次台灣永續論壇建築講座，邀請到臺灣碳權交易所(TCX)總經理田建中、中國信託法金產品處協理陳詩薇、逢甲大學副校長黎淑婷，分別就碳交易、永續金融趨勢、2050建築淨零道路等三大項主題將行精彩議程。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，每回公會主辦的永續論壇，積極邀請各領域專家學者交流分享，不僅讓建築業跟上時代腳步，同時提供一個開放性與兼顧公益性的平台，鼓勵社會大眾加入減碳行列。

此次論壇收到百工百業的報名，足見大台中公會的大型活動已辦出口碑，大眾對於淨零碳排議題有強烈求知慾。

王至亮提到，為更深度聚焦碳排查議題，大台中公會攜手臺灣碳權交易所與英國標準協會(BSI)共同開設「碳盤查查證員(ISO14064-1)」及「碳足跡主任查證員(ISO 14067 )」碳權系列課程，課後核發市面上印有TCX與BSI雙認證的國際標準證照，公會期望能儘快提升會員對此領域的專業素養。

在這場論壇中，田建中以「如何接軌國際碳交易，助力企業淨零排放」為題，詳細說明碳交易過程，以及企業該如何進行碳管理，並分析國際品牌如何購入碳權助力減碳，透過抵減產品碳足跡來實現碳中和，以實例說明碳交所如何幫助企業。

陳詩薇以「永續金融趨勢及不動產業因應」為題，從永續金融現況、淨零永續對不動產業的影響，未來如何因應全方面解析。她提醒，業界可先自我辨識淨零減碳的壓力來源，再逐步訂定淨零減碳順序及進程，才能讓「永續之路始於行動」。

黎淑婷則以「以人為本的2050建築淨零道路」進行演講，她呼籲建築人齊心推動淨零碳排，民間與政府積極合作，而政府推動政策的同時不要忘記以人為本，以終為始，「這不僅僅是技術上的挑戰，更是一個需要全社會共同努力的新願景」。

與這場台灣永續論壇建築講座，一同登場的還有為期四天的台灣永續發展及低碳綠建築展，展出不少創新品牌及符合永續概念的綠建材。

其中，榮獲台灣、大陸、日本等多項專利認證的POWIN淨化防霾紗窗網，就以獨特的防撥水奈米專利技術吸引業界注目，通風性、透視度絕佳，價格實惠、方便安裝，展現出台灣新銳品牌為環境永續的付出與實力，也讓業界對於台灣未來的永續建材充滿期待。

大台中不動產開發公會透過大型論壇講座，積極協助業界消除「碳焦慮」。記者宋健生/攝影
大台中不動產開發公會透過大型論壇講座，積極協助業界消除「碳焦慮」。記者宋健生/攝影
POWIN淨化防霾紗窗網，以獨特的防撥水奈米專利技術吸引業界注目。記者宋健生/攝影
POWIN淨化防霾紗窗網，以獨特的防撥水奈米專利技術吸引業界注目。記者宋健生/攝影

建中 減碳

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