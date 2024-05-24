陽明董事長鄭貞茂繼續掌舵 談股利政策：維持穩定
陽明海運（2609）今天股東會進行董事改選同步召開董事會選出新任董事長，由原來董事長鄭貞茂繼續掌舵。
鄭貞茂對於今年營運展望及未來布局，未來航運業市場還有很多不確定性，公司經營團隊會盡量讓營運狀況保持盈餘，希望股利也穩定；陽明還是要持續改善並配合新環保法規進場造船，沒有先進船隊很難跟同業競爭， 2026年LNG船會交船5艘，另外8條由租轉購，保留可以改裝新能源空間，順應趨勢成減碳最好的方式，2030公司減碳目標要降20%、2040年國際趨勢要減碳70%、2050淨零，是陽明努力的方向。
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