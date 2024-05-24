U-POWER 持續擴充超高速充電網路 第2季雙北新添5站

U-POWER旭電馳科研宣布2024年第2季將在雙北地區新增5座超高速充電站，總投資金額超過新臺幣7,000萬元，期能為充電設施安裝不易的雙北地區帶來充電量能，讓更多消費者能無壓享受電動車的便利，一起成為臺灣走向淨零碳排的神隊友。

新增雙北5站包含有臺北內湖民善站、臺北仁愛金山南站、臺北文山木柵站、新北三重興德站以及新北汐止大同站。目前民善站與興德站已上線進行試營運，另外三站預計在第2季底前可以取得電力投入服務。其中臺北民善站占地390坪，是目前臺灣最大的充電站，已先開放12席充電位投入試營運服務，未來依市場需求可擴充至28席。

在第2季加入全新5座站點後，結合U-POWER原有的臺北內湖行忠站、臺北北投立德站、新北林口文化站、新北中和建八站與新北新店央北站，雙北地區已有10座U-POWER超高速充電站為電動車車主服務。而另外新北的新莊站、鶯歌站與蘆洲站也已完成選址，進行站點建置中，預計能在下半年完工，進一步提供雙北地區的服務量能。

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