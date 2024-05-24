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全球運價全面走揚 SCFI指數連7漲、周漲幅7.24%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數24日出爐，運價指數連7漲。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數24日出爐，運價指數連7漲。示意圖／ingimage

市場船舶、貨櫃稀缺繼續推升運價上漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數24日出爐，運價指數連7漲，4大主要航線大漲外，開始牽動周邊航線運價包括澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全都走揚，推升SCFI指數上漲182.67點至2703.43點，周漲幅7.24%。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,409美元，較前一期上漲359美元，周漲幅11.77%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,248美元，較前一期上漲291美元，漲幅7.35%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達5,189美元，較前一期上漲164美元，漲幅3.26%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,482美元，較前一期上漲456美元，漲幅達7.56%。

船舶短缺外溢效應，亞洲至西非、亞洲至南非漲幅都逾一成以上；包含澳紐、西非、南非、南美等航線也上漲，其中西非、南非、南美周漲幅分別為16.22%、15.66%、5.66%。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平；遠東到東南亞每TEU較前一期上漲44美元，漲幅10.83%。

隨著第3季旺季即將到來，預估運費仍有向上的機會，而且以現在的運價已經是史上高點附近，隨著運價維持高檔或是繼續向上攀升，有利於貨櫃三雄長榮海運（2603）、陽明及萬海第2季及第3季營運及獲利表現。

航線 西非

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