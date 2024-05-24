燦坤進駐大魯閣湳雅廣場 開幕慶滿額抽50吋大電視

燦坤（2430）24日宣布聯動新竹大魯閣湳雅廣場啟動商場展店營運計畫，開設燦坤第一家商場型門市「湳雅店」，藉由商場內複合型業種帶來的客流，為新門市導入不同類型人潮、拓展客源，因應大魯閣廣場的商場特性，制定專屬品牌與商品進駐策略規劃，以貼近目標客群需求的選品為首要原則，透過首次擴點連鎖休閒商場，為展望生活商圈營運布局開拓新局。

燦坤董事長林技典表示，門市營運是通路體系的根本，往往一個新的店需要歷時多年的經營才得以取得商圈客群的心占率，燦坤作為本土擁有近300家門市據點的大型通路，每間店都是經過重重商圈發展評估後，鎖定適合展店據點，無論何種店格都脫離不了為滿足客人需求提供合適商品的本質。

前進商場的第一站以新竹大魯閣湳雅廣場為標的，看重的是它跳脫美食娛樂商場定位，經過積極轉型、朝多方面向發展後所建樹的新氣象，接連引進桃竹苗第一家有全球最美書店美譽的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋」，與全台唯一24小時日式岩盤浴會館「福湯日式岩盤浴」，無論在地緣環境優勢、在地經營服務、產業進駐選擇上，皆屢獲當地好評，透過結合時下流行動向和潮流趨勢，成功讓在地生活風貌有了質的提升。

燦坤表示，雙方本著相通的經營服務理念，快速便促成此次湳雅店合作進駐，這間店作為燦坤跨界商場的新起點，未來不排除將有更多購物商場展店計畫，持續為不同地域的消費者提供最好的3C家電選購目的地。

湳雅店開幕慶活動自5月24日至27日限時3天，憑燦坤實體會員來店即可獲得精美禮贈品，單筆消費滿3千元再抽JVC 50型4K HDR大電視，還有多檻滿額3C好禮限量送。此外，燦坤亦推出「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋 – 新竹湳雅店」跨店提案，6月底前燦坤會員只要憑消費發票至蔦屋消費就送「書店滿千抵百折價券 + 茶屋兒童餐九折券」。

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