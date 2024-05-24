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前進東京 紡拓會攜手台業者打造永續循環商機

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
2024年臺灣紡織品東京展示會現場，買主絡繹不絕。紡拓會提供／照
2024年臺灣紡織品東京展示會現場，買主絡繹不絕。紡拓會提供／照

由紡拓會籌辦的「2024年臺灣紡織品東京展示會」已於5月23日圓滿結束。據紡拓會統計，本次展示會現場接單金額88萬美元；預估後續接單金額近950萬美元。

紡拓會表示，本次展出著重在永續環保、機能應用及流行時尚三大主題，展出產品橫跨運動、戶外活動、休閒、套裝及制服等領域。為響應全球永續循環趨勢，台灣紡織業者以廢棄牡蠣殼再製的SEAWOOL®海毛紗、使用馬尼拉麻製成可耐水洗的Abacell和紙麻紗，以及可以提高成衣回收可能性，使用單一材質製成的機械彈性布料，都受到日本買主的矚目。此外，在越南、緬甸、柬埔寨等東協國家設廠的臺灣紡織企業也是日本買主的商洽重點目標。

本次東京展示會共徵集38家台灣業者參展，展出兩日吸引如伊藤忠、東麗、田村駒、丸紅、蝶理、三菱商事等著名商社及知名運動品牌Puma、Descente、Zett、Converse、Under Armour、New Balance；流行服飾品牌UNITED ARROWS、Beams、URBAN RESEARCH、ONWARD；生活服飾品牌MUJI、United Athle；西裝品牌AOKI；連鎖商場AEON等，近850名日本買主到場參觀。

日本是全球第四大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。依據我國海關統計，日本為我國紡織品第六大出口市場，2023年1-12月我國紡織品及成衣出口至日本總額為2.8億美元，其中紗類1.1億美元、布類1億美元，合計占比達7.5成。為協助業者持續拓銷日本市場，紡拓會將持續辦理臺灣紡織品東京展示會及大阪展示會，敬邀各紡織企業踴躍報名參展。

日本 東京 運動

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