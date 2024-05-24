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2024 高雄國際旅展盛大開展 華航飛香港三千有找

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航展區吸引眾多民眾前來購票，同時也邀請沖繩親善大使花笠小真與大家同樂。華航提供
華航展區吸引眾多民眾前來購票，同時也邀請沖繩親善大使花笠小真與大家同樂。華航提供

2024 高雄國際旅展24日起盛大登場，為期四天至 (27) 日於高雄展覽館熱烈舉行。華航（2610）參展，並同步搭配線上旅展活動，高雄地區出發全航線最高享 82 折優惠，漫遊日本沖繩未稅價不到七千五，香港來回更是三千有找。華航集團展區精彩活動四天不間斷，凡購買任一航點來回機票，就有機會抽中「全球不限航點來回機票」、「西雅圖首航機票」及「大九州：福岡、熊本、鹿兒島機票」等好禮。

7 月 14 日起，華航每周五班直飛西雅圖。2024 年高雄國際旅展特別以「西雅圖風情」，並運用高出航點的視覺元素，打造位於特 18 的攤位，象徵華航深耕南台灣，為飛航高雄最綿密的航空公司。展場設立專屬打卡牆，上傳照片限量贈送精美不織布提袋；現場購買西雅圖來回機票享折扣優惠，還能額外獲得 A350 飛機模型。

華航全航線線上旅展，即日起至 6 月 10 日止，購買 2025 年 2 月 28 日前高雄出發機票，最高享有 82 折超值優惠。為造福南台灣旅客，特別精選多條熱門航線，包括高雄－香港 TWD 2,772 元、高雄－馬尼拉 TWD 4,850 元、高雄－上海浦東TWD 6,545 元、高雄－沖繩及高雄－廈門 TWD 7,480 元、高雄－東京成田 TWD 10,625 元等眾多來回機票促銷。

高雄國際旅展現場也同步推出「華航機微酒 夏日親子遊」套裝行程，主打高雄－香港航線三天兩夜機加酒自由行，未稅最優惠價七千元有找。活動期間至 6 月 30 日止，訂位包含大人及小孩成行者，還加贈「機長熊」或「摺疊行李收納袋」好禮二選一。

為提供南台灣旅客優質的飛行體驗，華航特別派飛全新 A321neo 客機，客艙內配有寬敞的座椅空間、 4K 高解析度超大螢幕、高速 Wi-Fi 與 7 個APP 免費文字簡訊等服務。737-800 客機則備有國籍航空唯一無線影音娛樂系統，旅客可於客艙內使用手機及平板電腦等個人智慧型產品，在高空中享受電影、短片及音樂等串流影音服務。

疫後華航積極部署南台灣市場，逐步恢復航點及增加班次，也開闢全新高雄－首爾金浦航線，搭配高雄－首爾仁川航線，獨家雙點進出讓旅客往來首爾市區更加便利，是高雄出發航點最多、班次最密集的航空公司，高雄－東京成田及大阪每周飛航 10 班，高雄－香港每周 14 班，高雄－曼谷每周 7 班，也飛航新加坡、馬尼拉、沖繩、上海浦東、廈門、深圳等航點，持續布局高出航網。

2024 高雄國際旅展開幕首日，高雄市長陳其邁(右五)及高雄市旅行公會理事長蔡宗佑(左四)特別蒞臨華航展區，華航資深副總羅雅美(左五)代表華航集團熱情迎接。華航提供
2024 高雄國際旅展開幕首日，高雄市長陳其邁(右五)及高雄市旅行公會理事長蔡宗佑(左四)特別蒞臨華航展區，華航資深副總羅雅美(左五)代表華航集團熱情迎接。華航提供
2024 高雄國際旅展盛大開場，華航資深副總羅雅美(右六)及高雄分公司總經理馮震宇(左六)共同為華航展區揭開序幕。華航提供
2024 高雄國際旅展盛大開場，華航資深副總羅雅美(右六)及高雄分公司總經理馮震宇(左六)共同為華航展區揭開序幕。華航提供

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