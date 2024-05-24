如何在畢業求職季殺出重圍？ 四成四新鮮人「這麼做」

在競爭激烈的畢業求職季，若想「殺出重圍」，除了中文制式履歷外，從yes123求職網的調查更發現，今年有四成四的新鮮人表示，「會想附上」外語履歷。

加強徵才企業對求職者的印象，也有37.9%的人透露，「會想附上」影音履歷；不過對於履歷表內，附上「個人社群網站」的連結或帳號，僅有兩成表達有這樣的意願。

此外新鮮人估計要費多少時間才能找到工作呢？根據yes123求職網調查顯示，有28.7%的人認為，要花「3個月以上~4個月不到」的時間；還有26.9%認為，要花上「2個月以上~3個月不到」。

因此今年的平均值，則是落在3.3個月，約為99天，與去年相同，雖然持平，不過新鮮人的「預估待業期」仍算是連三年維持新高。

反之，親人對自己的求職期望部分，新鮮人平均自認家人，「最長」可以忍受畢業(退伍)後2.9個月沒有工作：等於「職場空窗期」上限可達87天。

不過對於畢業或退伍後求職這件事，合計仍有高達96.1%的人透露，其實會「感到恐慌」，比例超過去年的95.7%，與前年95.3%，「求職恐慌度」達六年新高！而且其中又分成：62.3%屬於「怕待業太久，經濟壓力大」；18%屬於「怕入錯行、找錯職務」；15.8%屬於「怕工作不適合自己的個性」。

畢竟「頭路」沒那麼容易馬上就找得到，新鮮人也評估，平均要投20.8封履歷，才會有一次面試機會；同時平均再面試10.4家企業，才會有一次錄取機會。因此，換算下來，等於大概要投216封履歷，才有可能找到第一份工作，但少於去年估計的251封。

假如企業採取「遠距(線上)面試」方式，仍有77.1%的Z世代新鮮人認為「是一大挑戰」！而且在可複選狀況下，主要自認的難題依序為：「講話速度、語調、音量」(37.2%)、「視線是否看鏡頭」(35.9%)、「背景的選擇」(31.9%)，以及「講話時的表情」(29%)、「穿著的服裝」(25.1%)。

其他視訊面試的關卡，又還有：「軟硬體設備的使用」(23.8%)、「是否使用手勢」(22.2%)、「妝髮造型」(20.2%)，以及「周圍環境是否安靜」(18.9%)、「周圍環境的亮度」(17.4%)。

對於「準備面試提問」這件事情，仍然有73.8%的新鮮人「覺得困難」！其中面試問題部份，覺得最難回答的，在可複選狀況下，前五名依序為：「你(妳)自認的優點與缺點是？專長與弱點是？」(53.6%)、「未來三到五年的職涯規劃是？」(52.5%)、「你(妳)期望的薪水是多少？」(47.8%)，以及「為什麼想應徵我們公司？應徵這份工作？」(44.4%)、「你(妳)對我們公司的了解有多少？」(43.4%)。

其餘六到十名部份，又分別是：「你(妳)對加班的看法是？」(42.5%)、「為什麼覺得這份工作、這個行業適合你(妳)？」(35.4%)、「對公司、工作，你(妳)還有什麼問題想問、想了解？」(34.4%)，以及「如果錄取你(妳)，對工作的目標與期許是？」(33.4%)、「能否請簡短(簡單)自我介紹一下？」(31.8%)。

而對於Z世代「男性」新鮮人來說，實際上心中的「夢幻工作」，在可複選狀況下，前五名依序為：「YouTuber」(28.2%)、「電競選手」(26.7%)、「工程師」(25%)，以及「職業運動員」(22.9%)、「機師」(21.2%)。

其他「夢幻工作」部份，六到十名分別有：「網站小編」(19.3%)、「演員」(17.5%)、「主廚」(15.8%)，以及「漫畫家」(15%)、「公務員」(14.1%)。

而對於Z世代「女性」新鮮人而言，實際上心中的「夢幻工作」，在可複選狀況下，前五名依序有：「作家」(28.9%)、「網站小編」(27.5%)、「YouTuber」(25.6%)，以及「公務員」(23.6%)、「空服員」(21.7%)。

其餘「夢幻工作」部份，六到十名又分別是：「主播」(20.5%)、「服裝設計師」(18.8%)、「演員」(17.2%)，以及「外拍女模、SG」(16%)、「歌手」(14.8%)。

上述「Z世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」，是由yes123求職網於2024年5月8日到5月21日，以網路問卷進行抽樣，調查「今年畢業或退伍」的會員(擁有學士以上學歷，役畢或免役)；其中學士956份，研究所340份；男性652份，女性644份；有效問卷共1,296份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。

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