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嘉泥張剛綸：推低碳水泥刻不容緩 旅宿事業樂觀以對

中央社／ 台北24日電

嘉泥今天召開股東會，董事長張剛綸表示，推動低碳水泥刻不容緩，嘉泥持續調整營運策略，投資台泥，在綠能及歐洲市場取得重大進展，也降低區域風險，使全球水泥業務分布更穩定。

他對旅宿事業持樂觀態度，特別是明年有大阪世界博覽會，外國人擠入東京大阪等，可帶動日本人前往沖繩旅遊，推升沖繩房價和住房率。

此外，台灣水泥受進口水泥傾銷影響，因進口水泥無課徵碳稅，他呼籲政府可考量更全面。擔任台灣水泥同業公會理事長的張剛綸認為，推動低碳水泥刻不容緩，水泥業持續配合國家淨零政策，不斷降低碳排放量，期待政府在自身減碳之餘，防止因進口而生的碳洩漏問題，加速台灣淨零目標。

張剛綸說，去年嘉泥各事業體皆成長，水泥事業體營收年增28%、旅宿服務事業體營收年增60%、裝卸倉儲事業體營收年增17%、房產事業體出租率也成長，今年配發現金股利0.5元。

投資台泥方面，台泥董事長張安平近日曾表示，中國水泥短期不會好，碳權有望出現整合，後續有機會再起。張剛綸指出，台泥很早布局歐洲，土耳其、葡萄牙等相信會有不錯前景。

旅宿服務事業體方面，去年成績亮眼，占嘉泥整體營收25%，總經理王立心引用日本政府觀光局數據指出，入境日本的國際旅客，雖未恢復至2019年水準，但日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點。

張剛綸對中央社記者表示，今年仍希望提高房價，全年目標2萬日圓（約新台幣4107元）；而明年大阪將舉辦2025年世界博覽會，外國人擠入東京大阪，「日本人飛國內航班多，就會想跑沖繩」，因此他對接下來沖繩觀光市場，持樂觀態度。

針對投資台泥雲朗間接投資義大利飯店，他說，住房率和房價皆有提高，佛羅倫斯翡冷翠百花宮（Palazzo Portinari Salviati）近期獲義大利米其林指南的飯店評鑑「米其林星鑰飯店」二星鑰，有望帶動住房與房價。

台泥 日本 沖繩

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