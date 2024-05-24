2024高雄國際旅展開幕 食宿遊購行娛一次滿足

2024高雄旅行公會國際旅展24日在高雄展覽館開幕，為南部最大觀光商品銷售平台，匯集海內外駐華機構、公私部門、航空公司、旅宿業、觀光業者近500個攤位，瞄準暑假旅遊旺季商機，推出最巨量、最豐富的獨家熱賣優惠的行程，以最殺優惠，讓民眾出遊搶便宜、拿好康，歡迎市民朋友前來，盡情享受旅遊所帶來的快樂。

今日開幕式與會貴賓冠蓋雲集，有交通部林國顯次長、高雄市長陳其邁、澎湖縣政府縣長陳光復、高市府觀光局副局長孫春良、劉秀英、交通部觀光署副署長周廷彰、外交部南部辦事處長沈正宗、故宮博物院副院長黃永泰、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、台灣高鐵董事長江耀宗、華航高雄分公司總經理馮震宇、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會監事主席吳盈良、中華民國旅行業品質保障協會監事會主席黃文卿、各縣市政府旅遊局處長、各航空公司代表、各國觀光局代表、各縣市旅遊公協會代表蒞臨參與開幕活動。

旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。

公會旅展執行長林明龍表示，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值5萬7千元的gogoro JEGO電動機車、國內外機票、行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。

此外，台鋼Wing Stars啦啦隊5月25日(週六)上午10點將應援高雄國際旅展舉辦的「高分貝現聲搶住宿券」大聲公比賽，粉絲可於當天於大會服務台前排隊（AM10:00開始發放號碼牌30張），就有機會與Wing Stars一起合照。

今年好康活動方面，凡購票入場或消費滿額抽gogoro JEGO電動機車、國內、外機票、星級住宿券；旅展期間，凡當日消費累計滿6000元(含)憑發票可兌換摸彩券一張，以此類推。另有旅展超值限量福袋新台幣999元/份，限量100份，讓民眾小金額換得大驚喜，有機會搶到高雄至花蓮機票、飯店住宿券、遊樂區門票、精美小物等好禮。旅行公會表示，這項福袋於旅展大會服務台販售，售完為止。

中華電信配合東南旅遊跨界合作 推出南極登陸夢幻之旅，進行元宇宙直播銷售，並推出龐洛郵輪星輝號－絕美南極登陸特別企劃專屬優惠價，希望能讓消費者有嶄新的購物體驗。」這趟特別的南極探險之旅定於2024年11月13日出發，讓消費者近距離體驗南極大陸的壯麗景色和野生動物的生態奇觀。民眾還可在元宇宙大廳裡獲得「2024高雄旅展免費入場券」、「XR360體感機免費體驗預約券」，以及現場每日限量「超商商品卡兌換券」。

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