打造「好工作」典範 信義房屋六大指標搶人才

什麼樣的工作會是一個好工作？世界經濟論壇提出了六個面向的「好工作架構」，分別是公平的報酬、負責任的科技應用、彈性措施和社會保障、身心健康的工作環境、多元平等共融、建立學習文化等，六大指標定義何謂好工作。入選台灣高薪100指數成分股的信義房屋，不僅符合六項國際指標的工作環境，對於新鮮人在意的發展舞台，更提供具有競爭力的起薪、完善的培訓制度，鼓勵運用AI數位工具，進而達到工作與生活平衡，讓新鮮人可以在最友善的環境下持續成長，賺進人生中的第一桶金。

資本額達73億的信義房屋，是全台直營的上市公司，除致力於提供新鮮人好的薪資福利、制度化的升遷管道，也依不同職級進行客製化的「職涯發展培育計畫」，提供線上、線下的必修及選修課程，最重要的是「晉升沒有雙黃線」，不乏有24歲同仁選上店主管、30歲擔任區主管領導百人的優秀人才。

信義房屋機捷敦富店主任彭康閔，24歲的他自中興大學實習期間便選擇加入信義房屋，畢業退伍後回到業務單位持續服務客戶至今，吸引他加入信義房屋的原因，彭康閔靦腆地表示，疫情期間因無法出國擔任交換學生實習，因此選擇台灣企業實習，實習期間薪資高達４萬２，轉正後可再拿獎學金4萬8，如果任職前具備不動產經紀人證照，任職滿半年後還會有36,000元獎金，福利滿滿是他加入主要原因。

彭康閔推薦新鮮人選擇房仲業作為第一份工作，認為房仲業需要大量地人接觸互動，相較於同齡的一般上班族而言，可以快速學到更多與人溝通互動的技巧，不論未來是否有持續深耕房仲業，都會是很好的養分。

松山站前店店長蔡易宏，年僅29歲卻早已獨當一面擔任店主管職務。就讀逢甲大學工業工程科系的他，認為信義房屋是上市公司，且有一對一師徒制教學、良好的工作環境，退伍後即選擇前往信義房屋。不僅在首年獲得新秀獎殊榮，也在第一年年薪突破百萬，致力於社區服務開發的他，在第二年獲頒當年度「留任獎勵金」，該年薪資再加上獎勵金，成功突破兩百萬的成就，更在今年一圓買房夢想。

蔡易宏表示，信義房屋除了提供具有競爭力的薪資與福利，更提供多樣化AI數位工具，一站式查詢作業，幫助第一線業務同仁真正做到「有效率」的好服務。此外業界首創「信福幣」福利，可用於支付健康檢查、子女托育、購買電動機車、運動健身，或參與學習課程等，等同於每年加薪1至1.5萬元。

信義房屋人力資源部協理馮昌俊表示，信義房屋採優於業界薪資惜才任用，業務職同仁年薪平均數可達120萬元，透過具優勢的薪獎福利制度，與具體落實集團照顧各利害關係人的經營理念，加上全台直營的規模，無論市場景氣如何變動，也能確保每位同仁都可以擁有穩定的生活，得到完善的照顧。信義房屋也承諾，持續致力優化薪資、福利、培訓發展，希望成為同仁背後最有力的支持，在信義房屋成就自己的永續職涯。

正值畢業季，信義房屋也對外招募優秀人才，詳情均可上信義房屋人才招募網頁（https://hr.sinyi.com.tw/elite）查詢。 信義房屋彭康閔認為，房仲業需要大量地人接觸互動，可以快速學到更多與人溝通互動的技巧，適合新鮮人作為第一份工作選擇。（圖:信義房屋提供）

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