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第七屆麗寶雕塑雙年獎徵件開跑 總獎金加倍超過500萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
麗寶集團董事長吳寶田 圖／業者提供
麗寶集團董事長吳寶田 圖／業者提供

「第七屆麗寶雕塑雙年獎｣即日起開始徵件至9月30日止。2024年11月公布初審入圍作品，預計2025年10月舉行頒獎典禮公布得獎名單。麗寶集團董事長吳寶田表示，本屆總獎金由上屆的200多萬元提高至500萬元以上，希望能藉著這個平台，提供全球藝術家透過作品傳達出心靈深處的情感和對世界獨特的見解，共同探索雕塑藝術創新與發展。

麗寶文化藝術基金會自2011年起開始舉辦麗寶雕塑雙年獎，過去比賽已有來自63個國家、1152多位藝術家共同參與，第七屆麗寶雕塑雙年獎由文化部續任指導單位，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處共同合辦。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大維表示，麗寶國際雕塑雙年獎已經成為亞洲最受雕塑家歡迎的獎項之一，象徵著卓越、創新和對藝術的不懈追求，它促使超越國界的文化交流與相互理解。義大利與臺灣一直以來也有很多的合作經驗。

今年評審陣容由英國、日本及台灣知名的雕塑家、藝術家共同擔任，其中包括當代英國知名雕塑家傑森泰勒(Jason deCaires Taylor)、日本雕塑權威伊藤隆道(Takamichi Ito)、波多野泉(Izumi Hatano)，以及臺灣雕塑大師黎志文、韓旭東。

第七屆麗寶雕塑雙年獎也邀請國立臺灣藝術大學雕塑學系、國立臺北藝術大學美術學院、以及日本沖繩縣立藝術大學共同協辦，期望串連學術界並融入多元觀點，讓徵件訊息能精確的散播於國際間，吸引全球藝術家共同參與，提昇臺灣在國際間的高度與視野。

麗寶表示，年滿18歲以上的藝術家皆能報名角逐本屆獎項，作品以適合長久陳列的創作材質為主。

第七屆麗寶國際雕塑雙年獎徵件開跑，黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝(左起)、麗寶集團董事長吳寶田、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為、麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢。 圖／業者提供
第七屆麗寶國際雕塑雙年獎徵件開跑，黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝(左起)、麗寶集團董事長吳寶田、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為、麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢。 圖／業者提供

義大利 藝術家

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