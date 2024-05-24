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YouTuber 捧重金卡位松菸店面 首見單價破萬租金

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

據台北地政雲揭露，松山文創園區旁巷弄，一家三角窗店面以月租金17餘萬元出租，為該商圈首次出現單價破萬元的租金交易。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，「大巨蛋」所帶來商機龐大，加上近期誠品24小時店移往松菸店，商圈發展潛力高，且該店面屬於「小而美」的精緻三角窗小店，讓店家願捧高額租金進駐。

2011年開園的松山文創園區，至今發展多年，商圈租金單價持續高漲，根據台北地政雲揭露，位於忠孝東路四段553巷一處店面，總坪數僅約14.3坪，去年12月以總價17萬668元出租，換算租金單價達1萬1926元，為忠孝東路四段553巷以東至基隆路一段的松菸商圈中，首次租金單價破萬元的交易。據悉，該店面過去為主打文青氛圍的「十間茶屋」，目前則正進行裝修，未來將由YouTuber創立的保養品牌「19again」進駐。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案所在的松菸商圈，租金行情每坪約7000~8000元即是頂標，但此店能以媲美東區明星店面的租金單價成交，主要原因有三，一是該店位處松山文創園區出入口第一排，且為三角窗店面，曝光度頗佳；二是該店坪數較小，拉高租金單價，不過租金總價仍在20萬元以內，為品牌可負擔租金範圍；三是周邊近期有「大巨蛋」、誠品24小時店進駐，頗具發展前景，拉高租金水準。

觀察台北地政雲資料，信義區2023年租金單價破萬元店面，僅有3筆，除上述該店之外，其餘一筆為市政府商圈2層樓透店，以租金總價33萬元成交，現況為鑽戒名店進駐；另一筆則是五分埔商圈分租店面，僅約6.95坪，但月租金高達7萬元。

賴志昶指出，過去忠孝東路四、五段若有單價破萬元的店面租金交易，較常出現在捷運忠孝敦化、忠孝復興一帶的東區商圈，此地段由於是北市精華地段，且忠孝東路車流量大，店面招牌廣告效益高，吸引品牌商家進駐，不過近期北市發展軸線東移，信義計畫區光環加持之下，適逢「大巨蛋」炒熱商圈景氣，讓光復南路以東也逐漸出現單價破萬元的金店面交易。

資源來源/住商機構
資源來源/住商機構

大巨蛋 店面租金 松菸

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