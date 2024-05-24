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東元改選董事公司派拿10席 邱純枝：滿意、符合預期

中央社／ 桃園24日電

機電大廠東元今天在中壢廠舉行股東會，改選7席董事和4席獨立董事，公司派囊括6席董事及全數獨立董事，董事長邱純枝表示，結果「滿意、符合預期」，新屆董事會成員可提供不一樣的視野，激盪出更好的發展方向。

東元股東會出席股東踴躍，大約10時改選董事結果出爐，會後非公司派、菱光科技董事長黃育仁主動向邱純枝面對面致意。

邱純枝會後接受記者採訪表示，對於選舉結果滿意並符合預期。她說，有多少股權，分配出多少席次，結果公平且在預料之中。她指出，下午規劃召開新任董事會，並推舉董事長人選。

談到個人是否有意願連任董事長，邱純枝笑說，「沒有看法」，到時看新任董事推舉結果。

展望未來3年營運方向，邱純枝表示，新屆董事會會決定營運方向，應該會順著之前董事會決定的大方向，不會改變，其他面向可再加強或提升，新任董事成員來自各領域，兼具產業、金融、法律、永續發展（ESG）等專業，可提供不一樣的視野並激盪出更好的發展方向。

東元今天上午改選董事，公司派獲選10席，包括6席董事和4席獨立董事，非公司派僅1席侯智元以最高票獲選董事。

東元表示，11席董事和獨立董事當選人，包含3名女性，有6名新血，5席連任，選舉結果由公司提名人獲得壓倒性的優勢席次，顯示經營權穩定；新一屆董事人選組合具專業化和國際化，擁有跨國經驗，熟稔永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造等專業，可加速公司朝向淨零永續目標邁進，挹注獲利。

東元 股東會

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