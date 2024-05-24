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築間燒肉品牌占營收25% 進軍日本、東南亞

中央社／ 台北24日電

築間以火鍋品牌起家，近年積極發展燒肉品牌，目前營收占比約為集團全品牌的25%，今天宣布進軍日式燒肉酒場市場，同時年底前將至日本開出首家火鍋直營店，並籌備燒肉品牌進軍馬來西亞等東南亞市場。

據統計，台灣燒肉市場年產值超過新台幣200億元，築間以火鍋品牌起家，近年積極擴大餐飲品線，在燒肉品牌方面已推出個人燒肉、吃到飽及高價燒肉等3個品牌；築間表示，燒肉品牌營收占比約為集團全品牌營收的25%。

除了日式燒肉品牌之外，築間去年底投入韓國烤肉市場，推出兩個燒肉品牌帶動營收成長，今天宣布再推新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，跨足日式燒肉酒場市場，首店將於5月31日插旗新北永和。

築間集團也表示，積極擴大海內外餐飲市場版圖，在國內，築間持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，並將旗下品牌陸續納入聚落，創造聚客效益。

海外市場部分，築間指出，酸菜魚品牌已插旗香港銅鑼灣，第2季集團預計再推動旗下火鍋品牌及燒肉品牌進軍香港旺角，年底前則規劃至日本開出首家直營店，目前也正積極籌備燒肉品牌進軍東南亞市場。

東南亞 火鍋 營收

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