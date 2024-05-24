東區發展軸線東移了 大巨蛋商圈迎首筆破萬元店面租金

據台北地政雲最新資料，松山文創園區旁巷弄，一家三角窗店面以月租金17餘萬元出租，換算每坪月租金達1萬1,926元，為該商圈首次出現單價破萬元的租金交易。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，「大巨蛋」所帶來商機龐大，加上近期誠品24小時店移往松菸店，商圈發展潛力高，且該店面屬於「小而美」的精緻三角窗小店，讓店家願捧高額租金進駐。

2011年開園的松山文創園區，至今發展多年，商圈租金單價持續高漲；據台北地政雲揭露，位於台北市忠孝東路四段553巷一處店面，總坪數僅約14.3坪，去年12月以總價17萬668元出租，換算租金單價達1萬1,926元，為忠孝東路四段553巷以東至基隆路一段的松菸商圈中，首次租金單價破萬元的交易。

據悉，該店面過去為主打文青氛圍的「十間茶屋」，目前則正進行裝修，未來將由保養品牌「19again」進駐。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案所在的松菸商圈，租金行情每坪約7,000~8,000元即是頂標，但此該店能以媲美東區明星店面的租金單價成交，認為有三大原因，第一是該店位處松山文創園區出入口第一排，且為三角窗店面，曝光度頗佳。

第二該店坪數較小，租金單價易拉高，惟租金總價仍在20萬元以內，為品牌可負擔租金範圍；第三是周邊近期有「大巨蛋」、誠品24小時店進駐，頗具發展前景，拉高租金水準。

觀察台北地政雲資料，2023年台北市信義區租金單價破萬元店面，僅有三筆，除上述該店之外，其餘一筆為市政府商圈兩層樓透天店面，以租金總價33萬元成交，現況為鑽戒名店進駐；另一筆則是五分埔商圈分租店面，坪數僅約6.95坪，但月租金高達7萬元。

賴志昶指出，過去忠孝東路四、五段若有每坪月租金破萬元的店面交易，較常出現在捷運忠孝敦化、忠孝復興一帶的東區商圈，此地段由於是北市精華地段，且忠孝東路車流量大，店面招牌廣告效益高，吸引品牌商家進駐。

不過賴志昶表示，近期台北市發展軸線東移，信義計畫區光環加持之下，加上「大巨蛋」帶動商圈更佳活絡，讓光復南路以東也逐漸出現單價破萬元的金店面交易。

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