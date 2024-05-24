大巨蛋商機松菸店面沾光 迎首筆單價破萬租金交易

住商機構觀察台北地政雲資料，松山文創園區旁巷弄，一家三角窗店面以月租金17餘萬元出租，為該商圈首次出現每坪單價破萬元的租金交易。大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，大巨蛋帶來的商機龐大，加上近期誠品24小時店移往松菸店，商圈發展潛力高，且該店面屬於小而美的精緻三角窗小店，讓店家願捧高額租金進駐。

2011年開園的松山文創園區，至今發展多年，商圈租金單價持續高漲，根據台北地政雲揭露，位於忠孝東路四段553巷一處店面，總坪數僅約14.3坪，去年12月以總價17萬668元出租，換算每坪月租金達1萬1926元，為忠孝東路四段553巷以東至基隆路一段的松菸商圈中，首次租金單價破萬元的交易。該店面過去為主打文青氛圍的茶屋，目前正進行裝修，未來將由保養品牌進駐。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，松菸商圈租金行情每坪約7000~8000元即是頂標，但此店能以媲美東區明星店面的價格成交，主要原因有三，一是該店位處松山文創園區出入口第一排，且為三角窗店面，曝光度佳；二是該店坪數較小，拉高租金單價，不過租金總價仍在20萬元內，為品牌可負擔租金範圍；三是周邊近期有大巨蛋、誠品24小時店進駐，拉高租金水準。

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