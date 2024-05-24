首季七都房價全漲 一表看這縣市有多誇張

永慶房產集團公布最新房價指數，數據顯示，2024年Q1七都大樓房價漲勢再起，其中桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過一成，新竹縣市房價指數近四年漲幅更是年年都達雙位數。

永慶房產集團和政大不動產研究中心合作，共同編製政大永慶房價指數，每季發布最新房價走勢。根據統計，2023年Q1七大都會區房價指數漲幅雖出現短期回落，但是2024年Q1房價漲幅明顯成長。

其中新竹縣市Q1房價指數年增幅17%最多，觀察過去三年新竹Q1房價年漲幅，2021年10%，2022年30%，2023年16%，2024年仍保持在17%，相當驚人。

桃園，台中，高雄Q1也都有一成左右漲幅。台北上漲4.8%最少，其次為台南6.7%，再來是新北的7.3%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，今年經濟表現亮眼，景氣對策燈號連3顆綠燈，民眾購屋信心強，自用、長期置產族群回籠，再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。

他分析，從2021年Q1到2023年Q1，台南大樓房價指數漲勢凌厲，使當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點位，台南市相對高昂的房價使消費者難以追價，因此2024年Q1台南大樓房價指數漲幅有趨緩現象。

郭翰表示，從2023年下半年至2024年上半年，隨著股市熱絡，帶動台灣整體房市熱度，雙北大樓、公寓房價指數也跟著齊漲。

新北因有不少新興重劃區，加上營建成本近年不斷攀升，預售屋價格屢創新高，也帶動整區中古屋產品價格，使當地大樓、公寓房價指數漲幅較顯著。

台北的房價位處高基期，部分購屋族群也已無法負荷，房價指數漲幅沒其他都會區大，不過台北公寓已從2023年Q1的-1.3%成長到2024年Q1的4.7%，值得持續關注公寓房價未來漲勢變化。 政大永慶房價指數出爐，2024年Q1七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中新竹縣市大樓房價指數近五年漲幅均達雙位數。示意圖／永慶房屋提供

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