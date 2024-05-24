東元改選公司派差一席全壘打 利明献任新董座呼聲高

電機大廠東元今天全面改選11席董事，選舉結果出爐，泛公司派所提名的11席董事候選人，僅1席落馬，而金融界兩大咖--台灣金控前董事長沈榮津、中國信託商銀前董事長利明献均獲當選。

當年力主改革的東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營這次也捲土重來，提出8席角逐，雖僅有環泥侯智元奪得1席，不過獲得最高票。

至於新任董事長，截至目前為止尚未選出。依照公司法規定，每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多的董事，應於改選後15天內召開。即需要由侯智元召開新董事會，目前以利明献任新董座的呼聲最高。

東元公司派席董事當選，包括現任董事長邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明献；獨立董事包括黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君。非公司派上屆有3席，但這次僅獲選1席董事侯智元。

據了解，泛公司派3大股東寶佳林家、華新麗華焦家與黃茂雄已有共識，傾向推舉利明献為新董座，現任董座邱純枝雖仍會續留董事會協助銜接，但也代表老東元黃家勢力逐漸淡出，大股東主導的新時代來臨。 電機大廠東元今天全面改選11席董事，選舉結果出爐，泛公司派所提名的11席董事候選人，僅1席落馬。圖／聯合報系資料照片【作者：曾學仁，日期：2024-04-11，數位典藏序號：20210415125341911】

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