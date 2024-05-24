東元改選董事 公司派獲10席、非公司派1席最高票
機電大廠東元今天上午在中壢廠舉行股東會，改選7席董事和4席獨立董事，10時左右結果出爐，公司派獲選10席，包括6席董事和4席獨立董事，非公司派僅1席侯智元董事獲選，不過侯智元獲得最高票。
東元此次股東會將董事長邱純枝親自主持會議，現場出席股東相當踴躍，非公司派、菱光科技董事長黃育仁率陣營成員親自出席，東元大股東華新麗華代表也出席此次股東會。
大約9時25分，東元股東會進入選舉事項議程，10時左右選舉結果出爐，東元公司派席董事當選，包括現任董事長邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明献，獨立董事4席當選，包括黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君。非公司派獲選1席董事侯智元，獨立董事全軍覆沒。產業人士分析，東元大股東寶佳集團提名4席，當選3席。
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