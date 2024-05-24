陽明股東會見排隊人龍 杜書勤：今年有望第5年盈餘
陽明今天舉行股東常會，因罕見發放紀念品吸引大批人潮。總經理杜書勤表示，陽明近4年都有盈餘，是過去少見紀錄；今年因地緣政治，運價又來到小高峰，若紅海危機沒結束，有望第5年盈餘。
陽明今天舉行股東常會，由董事長鄭貞茂主持，並由總經理杜書勤進行營業報告。
陽明為吸引股東出席，今年罕見祭出股東會紀念品，發放超商禮券100元，一早吸引大批股東排隊領紀念品，在舉行地點國軍英雄館外的排隊人龍至少繞行3圈，人潮一路蔓延至中華路。
杜書勤表示，陽明近4年都有盈餘，是過去少見紀錄，上一次連續獲利要追溯到2002年至2008年。
他指出，回顧去年狀況，運價歷經2021年、2022年飆漲後，碼頭壅塞舒緩，疫情之後消費轉向旅遊等服務業，需求降低，去年運價跌幅很大．大概下跌83%，本業有些許虧損，但過去幾年業外累積盈餘挹注下，每股盈餘還是有獲利。
展望今年，他強調，今年本來是供過於求，但地緣政治因素，美中政治持續角力，加上通膨，航運市場貨櫃船等待交船，以及紅海危機與巴拿馬運河乾旱等，消化15%至20%運力，呈現供不應求，運價來到2022年後的一波小高峰。
杜書勤表示，紅海危機沒結束的話，今年有望第5年盈餘，下半年樂觀，但也坦言2023年才是航運市場正常狀況，「沒有天天過年」。
他並指出，陽明過去幾十年建立了網絡、提供客戶好的服務，世界排名並不重要，建立一個合理經濟規模，才能幫助陽明盈餘永續。
針對小股東提問ESG，鄭貞茂表示，2030年公司減碳目標要降20%、2040年國際趨勢要減碳70%、2050淨零，是公司努力的方向；陽明預計2026年雙燃料船會交船5艘，8條由租轉購，保留可以改裝新能源空間，會順應趨勢，選擇最減碳的方式。
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