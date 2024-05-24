東元：銅價飆升有機制避險 上半年匯率有助獲利

機電大廠東元今天上午在中壢廠舉行股東會，董事長邱純枝表示，東元對國際銅價飆升有機制避險，美元匯率變化較原先預期優，預估今年上半年匯率對東元獲利有貢獻。

東元今天股東會將改選7席董事和4席獨立董事，邱純枝親自主持會議，現場出席股東踴躍，非公司派、菱光科技董事長黃育仁率陣營成員親自出席，東元大股東華新麗華代表也出席此次股東會。

議程進入承認事項前，有小股東發言談到地緣政治風險和國際匯率對集團營運影響，邱純枝回應，東元對區域政治持續進行風險評估，集團分散供應鏈布局，在台灣、中國大陸、越南、墨西哥等地設有生產工廠，避免供應鏈斷鏈，區域政治對營運影響可避險。

在匯率和貴金屬價格連動影響，邱純枝指出，東元持續關注美元匯率和國際銅價，儘管近期銅價飆升，但東元對國際銅價有機制避險；美元匯率變化比原先預期優，若美元升貶1%，相關影響可承受，預估今年上半年匯率對東元獲利有貢獻，下半年持續觀察國際匯率動向。

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