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馬自達 CX-90 旗艦跑旅25 日起全台展示中心亮相

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
駕駛座座椅位置記憶功能與四向可調電動方向盤，為駕駛及乘客提供最細膩貼心的乘坐體驗。業者提供
駕駛座座椅位置記憶功能與四向可調電動方向盤，為駕駛及乘客提供最細膩貼心的乘坐體驗。業者提供

馬自達(MAZDA) 全新世代品牌旗艦跑旅代表作ALL-NEW MAZDA CX-90 繼五月初首次在台亮相後，已撼動想買大型休旅車消費者的心，5月22日公布售價為179 萬元起，搶占豪華七人座與旗艦商務六人座休旅市場，並於 5 月 25 日起於全台 MAZDA 展示中心盛大發表。

MAZDA 全新世代品牌旗艦跑旅代表作 ALL-NEW MAZDA CX-90，根基於 MAZDA 全新 Large Products Group 縱置引擎後輪驅動平台，是同級唯一縱置後驅正七人 LSUV 車格定位，同時擁有 345ps 的強悍性能輸出提供駕馭樂趣。

ALL-NEW MAZDA CX-90 在 2023 年於北美市場發表後，不僅帶動 MAZDA 北美在 2023 年全年銷售成長超越 23%，也獲得眾多國際權威的汽車媒體與安全機構的最高等級評價，日前在台灣市場首度登場後，旋即贏得不少有乘載空間需求消費者們關注。

台灣馬自達宣布 ALL-NEW MAZDA CX-90 正式上市，其中七人座版本共推出兩款車型，入門款 33T AWD Elite 正式售價 179 萬元、高階 33T AWD Premium 正式售價 203 萬元。

此外，台灣馬自達亦提供深受商務人士青睞的旗艦六人座 33T AWD Premium Captain Seat 車型，以正式售價 211 萬元滿足層峰消費者不凡的個人品味及全方位機能需求。

ALL-NEW MAZDA CX-90 車室以日式諧調為基礎，透過多樣材質及不同色階，結合 LED 環艙照明呈現自然且和諧的靜謐氛圍。高階 33T AWD Premium 車型配置雙模式大型全景天窗營造寬敞明亮車艙，確保每位乘員於旅程中都能享有放鬆舒適的專屬空間。

作為品牌旗艦休旅，ALL-NEW MAZDA CX-90 除了標配前座雙區、後座獨立恆溫空調附第三排獨立出風口，並可於前排座椅進行後排空調控制，高階車型更配有觸感溫潤細緻的 Nappa 真皮座椅搭配雙前座導流式通風功能，而雙前座十向電動調整、駕駛座座椅位置記憶功能與四向可調電動方向盤。

旗艦六人座 33T AWD Premium Captain Seat 車型不僅於雙前座與第二排獨立雙座旗艦座椅配有導流式通風功能，結合第二排中央多功能控制台更打造舒適愜意的私人移動空間。導入先進科技配備，包含 12.3 吋全數位多功能儀表與 12.3 吋中央資訊顯示幕的雙大型顯示幕配置，不僅能完整呈現行車時所需資訊，也讓車載娛樂裝置 Android AutoTM 與無線 Apple CarPlayTM 的操作更為清晰。

除此之外，ALL-NEW MAZDA CX-90 以正七人座旗艦休旅之姿，借助 3,120 mm 的長軸距設定，為全車乘員帶來寬裕且舒適的乘車體驗，並大幅提升後行李廂空間收納機能，結合七人座車型配備的第二排座椅電動輔助 One Touch Walk-in 按鍵，讓第三排乘客可輕鬆進出，全方位機能和彈性運用的靈活性，搭配電動啟閉尾門，不僅滿足日常用車需求，亦可在戶外出遊帶來絕佳的行李收納便利性。

ALL-NEW MAZDA CX-90 售價179 萬元起，搶攻豪華七人座與旗艦商務六人座休旅市場， 5 月 25 日起於全台 MAZDA 展示中心盛大發表。黃淑惠攝
ALL-NEW MAZDA CX-90 售價179 萬元起，搶攻豪華七人座與旗艦商務六人座休旅市場， 5 月 25 日起於全台 MAZDA 展示中心盛大發表。黃淑惠攝
旗艦六人座 33T AWD Premium Captain Seat 車型不僅於雙前座與第二排獨立雙座旗艦座椅配有導流式通風功能，結合第二排中央多功能控制台更打造舒適愜意的私人移動空間。業者提供
旗艦六人座 33T AWD Premium Captain Seat 車型不僅於雙前座與第二排獨立雙座旗艦座椅配有導流式通風功能，結合第二排中央多功能控制台更打造舒適愜意的私人移動空間。業者提供

休旅車 消費

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