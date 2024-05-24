陽明股東會／總座杜書勤談海運市場多空因素並成

陽明海運（2609）24日召開股東會，領股東會紀念品的小股東大排長龍；對於營運展望，總經理杜書勤表示，今年市場變化是意料之外好，紅海危機消化15%-20%運力，紅海危機無解，市場需求緊俏今年展望一樣好。

陽明股東小股東發言不斷，最特別陽明因很多年沒有發放股東會贈品，今年股東會贈品為超商禮券100元，小股東出席踴躍，已經從長沙街排到中華路，還遶了很多圈，股東會現場領贈品可說是大排長龍。

對於營運展望總經理杜書勤表示，海運市場有利多、利空因素並成，利多的部分，紅海危機已經消化市場15%-20%運力，造成市場船舶短缺，運價上漲，如果紅海因素沒有解決，陽明的營運展望是樂觀，公司可以繼續出現盈餘。

展望今年度，依據經濟合作暨發展組織(OECD)及國際貨幣基金(IMF)最新預測，兩機構認為全球經濟成長率仍將低於長期平均至2.9%和3.1%，全球貿易成長率為2.7%和3.3%，顯示經濟持續復甦。

法人分析，陽明今天小股東大排長龍，主要是因為過去官股可掌控陽明的股權近5成，疫情以來，全球貨櫃輪上演百年難得一見的大多頭行情，陽明股價高漲，大股東包括港務局、台航等陸續逢高獲利了結，官股可掌控的股權約降到32.22%，為讓股東會順利召開，陽明今年發放股東會紀念品鼓助小股東踴躍出席股東會，大股東的台航今年也出面擔任徵求人。

陽明海運今天股東會總經理杜書勤紅海危機消化15%-20%運力，紅海危機無解，市場需求緊俏今年展望一樣好。黃淑惠攝 陽明今年股東會贈品為超商禮券100元，小股東出席踴躍，已經從長沙街排到中華路，還遶了很多圈。黃淑惠攝 今年股東會贈品為超商禮券100元，小股東出席踴躍。黃淑惠攝 陽明海運今天召開股東會，領股東會贈品的小股東大排長龍。黃淑惠攝

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